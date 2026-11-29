A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu quatro armas de fogo, munições, aproximadamente 1,4 quilo de cocaína e outras drogas durante uma ação realizada no sábado (28), no bairro São José, em Vitória.

A ocorrência foi registrada durante atividades operacionais das equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), que realizavam patrulhamento tático motorizado e incursões a pé em áreas elevadas da circunscrição do 1º Batalhão. A ação contou com 28 militares participantes do VI Curso de Operações Táticas Motorizadas (COTAM).

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No período da tarde, as equipes receberam informações sobre indivíduos armados no Beco da Sorte. Durante as buscas, os militares visualizaram um suspeito que entrou rapidamente em uma residência ao perceber a presença policial e fugiu, não sendo localizado.

Com a autorização do responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas e encontraram uma espingarda calibre 12, cinco munições do mesmo calibre, um rádio comunicador, uma capa de colete balístico, um coldre, além de 34 porções de haxixe, 25 de cocaína, 11 de crack e quatro de maconha. Também foram apreendidos R$ 240 em espécie.

Com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), as equipes realizaram novas buscas em outro imóvel no mesmo beco, após receberem informações de moradores sobre a presença de indivíduos armados na localidade.

No local, foram encontradas uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora calibre 9mm, munições de diferentes calibres, aproximadamente 1,4 quilo de cocaína e R$ 292 em espécie.

Na sequência, durante diligências na Rua 20 de Janeiro, também no bairro São José, os militares localizaram uma terceira residência com as portas abertas, onde foi possível visualizar uma arma de fogo. No interior do imóvel, foi encontrada outra submetralhadora calibre 9mm, municiada com 40 munições.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para as providências cabíveis.

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