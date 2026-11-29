Equipes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma submetralhadora de fabricação caseira e 20 munições calibre 9mm, na tarde desse sábado (28), no bairro Jaburuna, em Vila Velha.

Durante patrulhamento a pé pela Rua Vasco da Gama, equipes da Força Tática receberam informações de um morador sobre um indivíduo que teria entrado em uma área de mata carregando uma bolsa. Segundo o relato, o local poderia estar sendo utilizado para esconder armas e entorpecentes.

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Os militares realizaram buscas na região indicada e localizaram uma bolsa contendo uma submetralhadora de fabricação caseira e 20 munições calibre 9mm. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

O material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi submetida a testes, sendo constatado que estava em condições de funcionamento.

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