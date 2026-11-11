Papai Noel dos Correios: capixabas já podem escolher cartinhas e doar presentes
Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas em todo país.
A campanha Papai Noel dos Correios será lançada oficialmente, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (9), em Vitória/ES. O evento será em um Centro de Educação Infantil da região de Nova Palestina, em Vitória/ES.
Há 37 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas em todo país. Em 2025, no Espírito Santo, 7 mil cartas foram adotadas.
Como funciona – Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras.
Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.
Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço http://blognoel.correios.com.br/.
No Espírito Santo, o período para adoção e entrega de presentes vai de 9 a 30 de novembro de 2026, nas agências da estatal em todo o Estado ou no http://blognoel.correios.com.br/
Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.
A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.
Serviço:
Lançamento Campanha Papai Noel dos Correios
- Data: 9 de novembro (segunda-feira)
- Horário: 8h
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