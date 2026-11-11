Papai Noel dos Correios: capixabas já podem escolher cartinhas e doar presentes

A campanha Papai Noel dos Correios será lançada oficialmente, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (9), em Vitória/ES. O evento será em um Centro de Educação Infantil da região de Nova Palestina, em Vitória/ES.

Há 37 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência.

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Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas em todo país. Em 2025, no Espírito Santo, 7 mil cartas foram adotadas.

Como funciona – Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras.

Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.

Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço http://blognoel.correios.com.br/.

No Espírito Santo, o período para adoção e entrega de presentes vai de 9 a 30 de novembro de 2026, nas agências da estatal em todo o Estado ou no http://blognoel.correios.com.br/

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Serviço:

Lançamento Campanha Papai Noel dos Correios

Data: 9 de novembro (segunda-feira)

Horário: 8h

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