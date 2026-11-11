Pazolini anuncia exoneração de todos os comissionados do Governo do ES

A equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que todos os servidores ocupantes de cargos comissionados do Governo do Estado serão exonerados e os ocupantes de funções gratificadas serão dispensados no dia 6 de janeiro de 2027, primeiro dia da nova administração estadual.

A medida faz parte do planejamento para a mudança de governo e da reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo.

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A decisão permitirá que a nova gestão tenha autonomia para definir os profissionais que ocuparão os cargos de direção, chefia e assessoramento, bem como as funções gratificadas, nas secretarias, autarquias e demais órgãos