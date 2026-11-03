Pazolini anuncia Gustavo Perin como novo integrante da equipe de transição do Governo do Estado

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou, nesta segunda-feira (2), o engenheiro civil Gustavo Perin de Medeiros Teixeira como novo integrante da equipe de transição do Governo do Estado. Com uma trajetória marcada pela atuação em cargos estratégicos da administração pública, Perin chega para contribuir com o planejamento da futura gestão estadual, especialmente nas áreas de infraestrutura, obras públicas e mobilidade.

Atual secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perin integra a administração de Lorenzo Pazolini desde janeiro de 2021. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Ufes, e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

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Com quase quatro décadas de experiência profissional, Perin reúne conhecimento técnico e administrativo adquirido em diferentes esferas do poder público e na iniciativa privada. Entre 2014 e 2020, atuou no Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), onde exerceu os cargos de diretor de Engenharia, diretor-geral e diretor de Operações, participando da gestão de projetos e atividades relacionados à infraestrutura rodoviária estadual.

Sua trajetória na administração pública inclui ainda a passagem pela Prefeitura de Vila Velha, onde foi secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, entre 2013 e 2014, e pela Prefeitura de Viana, onde ocupou o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 2001 a 2004.

No Governo do Estado, também exerceu funções na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), como gerente de Planejamento e Edificações. Nesse período, participou de iniciativas estratégicas de mobilidade e infraestrutura, incluindo a coordenação de equipes responsáveis pela elaboração de termos de referência para projetos relacionados à implantação da primeira etapa do sistema BRT na Grande Vitória e à construção da Quarta Ponte, prevista para ligar Santo Antônio, em Vitória, a Porto de Santana, em Cariacica. Também atuou no planejamento da contratação das obras do Terminal de Cruzeiros Marítimos de Vitória.

Na Secretaria de Estado da Educação (Sedu), entre 2008 e 2011, foi gerente da Rede Física Escolar e responsável pelo gerenciamento do projeto estruturante Nova Escola, que contemplava a reforma, ampliação e construção de 86 unidades da rede pública estadual. Participou ainda da implantação do Sistema Integrado de Manutenção Escolar, com intervenções em 162 escolas, e presidiu a Comissão Permanente de Licitação de Obras da secretaria.

Antes de assumir funções de direção e gestão pública, Perin também acumulou experiência na execução e fiscalização de obras rodoviárias, projetos de drenagem, pavimentação, saneamento e infraestrutura urbana em diferentes municípios capixabas. Sua atuação no setor privado inclui o gerenciamento de contratos e a execução de empreendimentos industriais e obras públicas.

A chegada de Gustavo Perin amplia a participação de profissionais com experiência técnica e conhecimento da estrutura administrativa estadual nos trabalhos de transição. A equipe tem a responsabilidade de reunir informações sobre contratos, programas, projetos, estruturas administrativas e demandas prioritárias, oferecendo subsídios para a organização das primeiras ações do novo governo.

Para o governador eleito Lorenzo Pazolini, a composição da equipe de transição considera a experiência dos profissionais, a capacidade de planejamento e o compromisso com uma administração pública orientada para resultados.

“Estamos reunindo profissionais que conhecem a realidade do Espírito Santo, têm experiência na gestão pública e capacidade técnica para contribuir com o planejamento do nosso governo. Gustavo Perin tem uma trajetória importante na área de infraestrutura, conhece os desafios dos municípios e do Estado e chega para somar esforços nesse trabalho de preparação de uma gestão comprometida com a eficiência, a responsabilidade e a melhoria da qualidade de vida dos capixabas”, destacou Pazolini.