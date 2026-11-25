Pazolini discute com vice-presidente da Caixa estratégias para o futuro do Espírito Santo
Encontro com a vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania da Caixa Econômica Federal abordou os desafios do Estado.
Os desafios do futuro do Espírito Santo, conciliando desenvolvimento econômico, sustentabilidade e planejamento estratégico. Essa foi a pauta da reunião do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) com a vice-presidente de Sustentabilidade E Cidadania da Caixa Econômica Federal, Michelle Vieira Fernandes, nesta quarta-feira (25). Regis Mattos, que integra a equipe de transição do governador eleito, também participou do encontro.
O diálogo girou em torno das linhas de crédito disponibilizadas pela instituição e das possibilidades de estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPPs), tanto no âmbito estadual quanto municipal, visando à viabilização de projetos e investimentos estratégicos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A discussão também contemplou alternativas para o desenvolvimento de ações, projetos e programas voltados à prevenção e à mitigação dos impactos das mudanças climáticas, com foco na resiliência das cidades e na proteção da população.
“Precisamos investir cada vez mais em planejamento e prevenção, utilizando instrumentos financeiros e modelos inovadores de parceria que permitam ao Estado e aos municípios ampliar sua capacidade de investimento. Nosso compromisso é promover um desenvolvimento sustentável, preparar nossas cidades para os desafios climáticos e, sobretudo, proteger vidas”, destacou Pazolini.
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