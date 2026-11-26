Pela primeira vez em 89 anos de história, Banestes terá uma mulher na presidência
Governador eleito Lorenzo Pazolini anuncia o nome de Danielle Calazans para comandar a instituição, com foco na modernização, na competitividade e no fortalecimento do banco como patrimônio dos capixabas.
Uma instituição que ajudou a escrever a história do desenvolvimento econômico do Espírito Santo inicia um novo capítulo de sua trajetória. Pela primeira vez em 89 anos de existência, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) será presidido por uma mulher. O governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira (25), o nome de Danielle Santos de Souza Calazans para assumir o comando da instituição financeira a partir de 2027.
A indicação representa um marco na história do banco e na participação feminina nos espaços de liderança e decisão do Estado. A nova gestão terá como diretrizes a modernização da instituição, a ampliação de sua competitividade no mercado financeiro, o investimento em tecnologia e inovação e a valorização de seu quadro funcional, preservando a vocação do Banestes como agente de desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Fundado em 15 de outubro de 1937, o Banestes teve sua origem vinculada às operações de crédito agrícola e fundiário, desempenhando, desde então, um papel fundamental no financiamento da atividade produtiva capixaba, especialmente no apoio aos produtores rurais.
Ao longo de quase nove décadas, a instituição ampliou sua atuação, diversificou suas operações e consolidou uma ampla capilaridade, estando presente nos 78 municípios capixabas. Atualmente, o Sistema Financeiro Banestes conta com 2.343 colaboradores e uma rede física de 723 pontos de atendimento, entre agências, postos, unidades de atendimento eletrônico e correspondentes bancários.
Para Pazolini, o desafio é preparar o banco para as transformações do mercado financeiro, conciliando inovação, eficiência operacional, expansão de negócios e fortalecimento de sua identidade regional.
“É necessário um banco cada vez mais moderno, competitivo, inovador e próximo das pessoas, capaz de acompanhar as transformações do mercado financeiro sem perder sua identidade e sua vocação para fomentar o desenvolvimento do Espírito Santo. Temos história e também um futuro a construir”, destacou o governador eleito.
A proposta é fortalecer o protagonismo do Banestes na economia capixaba, ampliar sua capacidade de gerar negócios e oportunidades, aprimorar a experiência dos clientes e preservar sua atuação estratégica junto aos produtores rurais, empreendedores, empresas e famílias capixabas.
A indicação de Danielle Calazans está condicionada ao cumprimento dos ritos de governança da instituição e à aprovação do Banco Central do Brasil.
Perfil
Empregada de carreira da Caixa Econômica Federal, Danielle Santos de Souza Calazans reúne experiência no sistema financeiro e na administração pública. Foi presidente interina e vice-presidente de Gestão Corporativa da Caixa, secretária de Gestão do Ministério da Economia e diretora do Ministério da Fazenda.
Desde janeiro de 2023, integra o primeiro escalão do governo Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, como secretária de Estado de Planejamento, Governança e Gestão, à frente de uma estrutura responsável pelas áreas de planejamento, orçamento, gestão de pessoas, compras governamentais, patrimônio, tecnologia e governo digital.
Advogada, é mestre em Administração Pública e Gestão Governamental pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e doutoranda na área de Administração Pública. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, especialização em Liderança e Gestão de Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de formação complementar nas áreas de Governança Corporativa e Gestão de Empresas Estatais.
Sua trajetória profissional é marcada pela atuação em processos de modernização administrativa, transformação digital, governança, eficiência operacional e gestão estratégica de pessoas, reunindo competências tanto no mercado financeiro quanto na gestão pública.
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