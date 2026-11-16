Ponte em Cachoeiro poderá receber nome de jovem que morreu afogado no Rio Castelo

Uma nova ponte em construção sobre o Rio Castelo, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, poderá receber o nome de Luiz Carlos Quinelato Balarini, jovem que morreu afogado aos 17 anos, em 1980, exatamente no local onde a estrutura está sendo construída.

A homenagem é proposta pelo deputado estadual Engenheiro José Esmeraldo (União), por meio do Projeto de Lei (PL) 422/2026. A iniciativa prevê que a nova travessia, localizada na Rodovia ES-486, na região de Duas Barras, receba o nome do jovem, cuja morte causou comoção entre moradores da comunidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que Luiz Carlos era integrante de uma família conhecida na região e que ainda mantém vínculos com a localidade. A proposta busca preservar a memória do jovem por meio da denominação da estrutura.

A estrutura está sendo construída ao lado da ponte antiga e permitirá a duplicação da travessia sobre o Rio Castelo. A obra atende a uma reivindicação antiga dos moradores, que há décadas apontam a necessidade de ampliar a capacidade de circulação no trecho.

A região de Duas Barras tem importância para o deslocamento de veículos e para o transporte de mercadorias, além de conectar fornecedores, distribuidores e consumidores. Com a nova estrutura, a expectativa é melhorar o fluxo de veículos, pedestres e produtos.

O Projeto de Lei 422/2026 será analisado pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em caráter terminativo, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.

Se aprovado, o nome de Luiz Carlos Quinelato Balarini será oficialmente atribuído à nova ponte de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.