Ponte em Cachoeiro poderá receber nome de jovem que morreu afogado no Rio Castelo
A homenagem é proposta pelo deputado estadual Engenheiro José Esmeraldo (União), por meio do Projeto de Lei (PL) 422/2026.
Uma nova ponte em construção sobre o Rio Castelo, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, poderá receber o nome de Luiz Carlos Quinelato Balarini, jovem que morreu afogado aos 17 anos, em 1980, exatamente no local onde a estrutura está sendo construída.
A homenagem é proposta pelo deputado estadual Engenheiro José Esmeraldo (União), por meio do Projeto de Lei (PL) 422/2026. A iniciativa prevê que a nova travessia, localizada na Rodovia ES-486, na região de Duas Barras, receba o nome do jovem, cuja morte causou comoção entre moradores da comunidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que Luiz Carlos era integrante de uma família conhecida na região e que ainda mantém vínculos com a localidade. A proposta busca preservar a memória do jovem por meio da denominação da estrutura.
A estrutura está sendo construída ao lado da ponte antiga e permitirá a duplicação da travessia sobre o Rio Castelo. A obra atende a uma reivindicação antiga dos moradores, que há décadas apontam a necessidade de ampliar a capacidade de circulação no trecho.
A região de Duas Barras tem importância para o deslocamento de veículos e para o transporte de mercadorias, além de conectar fornecedores, distribuidores e consumidores. Com a nova estrutura, a expectativa é melhorar o fluxo de veículos, pedestres e produtos.
O Projeto de Lei 422/2026 será analisado pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em caráter terminativo, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.
Se aprovado, o nome de Luiz Carlos Quinelato Balarini será oficialmente atribuído à nova ponte de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726