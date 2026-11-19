Posse ocorreu durante Assembleia Geral realizada em Brasília e amplia a participação de Muniz Freire nas discussões nacionais sobre os municípios que sediam usinas hidrelétricas e áreas alagadas.

O prefeito de Muniz Freire, Gesi Antonio da Silva Junior, conhecido como Dito Silva, que também é presidente do Consórcio Caparaó – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba – tomou posse como integrante do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados (AMUSUH), para o biênio 2027/2028. A definição ocorreu na terça-feira (17), durante Assembleia Geral realizada no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília (DF), que também elegeu e empossou a nova Diretoria Executiva e os conselhos da entidade.

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A participação de Dito Silva no conselho representa a presença de Muniz Freire em um espaço nacional de articulação e discussão de pautas relacionadas aos municípios que possuem empreendimentos hidrelétricos em seus territórios. Entre os principais assuntos debatidos pela AMUSUH estão a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, os repasses destinados aos municípios e os efeitos da reforma tributária sobre as receitas municipais.

A nova Diretoria Executiva será presidida pelo prefeito de Minaçu (GO), Carlos Alberto Leréia da Silva, que assume a entidade para o biênio 2027/2028. A composição dos conselhos reúne representantes de municípios de diferentes estados brasileiros, fortalecendo a representatividade nacional da associação.

Durante a Assembleia, Dito Silva destacou a importância de Muniz Freire participar diretamente das discussões e decisões que envolvem os municípios com empreendimentos de geração de energia hidrelétrica.

O prefeito ressaltou que o município possui duas hidrelétricas construídas e em operação, além de outros pedidos já formalizados para a construção de novos empreendimentos. Segundo ele, essa realidade reforça a necessidade de acompanhar de perto as atividades das empresas geradoras e cobrar o reconhecimento da participação do município nesse processo.

“Muniz Freire tem duas hidrelétricas construídas e em operação, além de outros pedidos formalizados para a construção de novos empreendimentos. Precisamos estar presentes nesses espaços de discussão para defender os interesses do nosso município. Agora, fazendo parte da composição do conselho da AMUSUH, teremos mais uma oportunidade de acompanhar essas pautas e cobrar das respectivas empresas geradoras o cumprimento de suas responsabilidades, buscando garantir que Muniz Freire e o Estado do Espírito Santo tenha o reconhecimento e os retornos que lhe são devidos”, afirmou Dito Silva.

O prefeito também destacou que a atuação no conselho será pautada pelo diálogo institucional e pela defesa dos interesses municipais, especialmente nas discussões sobre compensações financeiras e na relação com as empresas responsáveis pela geração de energia.

A AMUSUH atua na representação dos municípios sedes de usinas hidrelétricas e daqueles que possuem áreas alagadas por reservatórios. Atualmente, os municípios representados pela entidade respondem por 47% da geração de energia do Brasil, abrangendo 748 municípios em 21 estados e uma população superior a 43 milhões de habitantes.

Entre as prioridades da nova gestão estão o fortalecimento da representatividade municipal, a discussão sobre a compensação financeira, o acompanhamento da reforma tributária e a ampliação do diálogo com o Congresso Nacional e demais poderes públicos.

Com a participação de Dito Silva no Conselho Fiscal, Muniz Freire passa a integrar mais diretamente as discussões nacionais sobre o setor hidrelétrico, ampliando sua presença institucional na defesa dos interesses do município.