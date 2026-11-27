Prêmios de até R$ 25 mil: veja quem ganhou na Nota Premiada Capixaba
Nesta edição, foram distribuídos R$ 123 mil em prêmios aos cidadãos.
O Nota Premiada Capixaba divulgou, nesta quinta-feira (26), os ganhadores do sorteio de novembro, que contemplou 15 cidadãos das regiões Metropolitana, norte e sul do Espírito Santo, com prêmios de até R$ 25 mil. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o 59º sorteio foi transmitido ao vivo, às 14h, pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.
Nesta edição, foram distribuídos R$ 123 mil em prêmios aos cidadãos, além de R$ 61,5 mil destinados às instituições sociais indicadas pelos ganhadores, totalizando R$ 184,5 mil em premiações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em cada uma das três regiões, cinco participantes foram contemplados com valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. A relação dos sorteados está disponível ao final desta matéria.
No Nota Premiada Capixaba, a sorte também se transforma em solidariedade. Isso porque, a cada cidadão premiado, a instituição social escolhida por ele no momento do cadastro recebe um valor adicional correspondente a 50% do prêmio. Assim, quem ganhou R$ 25 mil, por exemplo, também garantiu R$ 12,5 mil para a entidade que escolheu apoiar.
Além das premiações vinculadas aos sorteios, as instituições sociais cadastradas no programa recebem recursos por meio de um rateio mensal de R$ 170 mil, distribuído de acordo com o Índice de Engajamento Social.
Entre os critérios considerados está a quantidade de cidadãos que indicaram cada entidade para receber apoio. Atualmente, o programa conta com 198 instituições sociais participantes em todo o Estado.
Os ganhadores serão comunicados pelo e-mail informado no cadastro. Quando necessário, a equipe do Nota Premiada Capixaba também fará contato telefônico para orientar sobre os procedimentos de resgate dos valores. O prazo para solicitar o prêmio é de até 90 dias após a realização do sorteio.
A planilha com o resultado completo e outras informações sobre a premiação estará disponível no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Participaram do sorteio de novembro os bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de outubro, com a inclusão do CPF do consumidor.
Como participar
Quem ainda não participa do Nota Premiada Capixaba pode se cadastrar gratuitamente no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br. Durante o cadastro, o participante também escolhe uma instituição social para apoiar.
Depois, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que realizar compras no Espírito Santo. Cada R$ 1,00 em compras corresponde a um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, o sistema gera automaticamente um bilhete para os sorteios mensais.
Todo o processo é eletrônico, sem necessidade de guardar ou cadastrar as notas fiscais. O programa já conta com mais de 177 mil cidadãos cadastrados, que, além de concorrerem a prêmios em dinheiro todos os meses, contribuem para fortalecer o trabalho desenvolvido por instituições sociais em diferentes regiões do Estado.
Confira os nomes dos sorteados:
SORTEIO Nº 196: REGIÃO NORTE
Número do bilhete sorteado: 250549
Nome: Caroline P******** R*****
CPF: 162.***.***-17
Município: LINHARES
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares – Linhares
CNPJ: 08.729.763/0001-80
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 11466
Nome: Iracema H****** d* S*******
CPF: 558.***.***-06
Município: LINHARES
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação Luterana de Assistência Social – Alas – Vitória
CNPJ: 05.655.420/0001-20
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 340720
Nome: Valdenir M***** N***** S******
CPF: 925.***.***-15
Município: ARACRUZ
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Asilo Dos Idosos De Vitória – Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada
CNPJ: 28.165.272/0001-60
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 136981
Nome: Daniela V****** A***** d* S******
CPF: 139.***.***-90
Município: VILA PAVÃO
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá
CNPJ: 03.258.716/0001-81
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 151562
Nome: Maria De Fátima D* S******
CPF: 115.***.***-16
Município: SÃO MATEUS
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Hospital Maternidade São Mateus – Casa de Nossa Senhora Aparecida
CNPJ: 27.993.427/0001-94
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 197: REGIÃO SUL
Número do bilhete sorteado: 18099
Nome: Ramon B*******
CPF: 783.***.***-15
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.590/0001-58
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 127298
Nome: Otilio M***** P*****
CPF: 420.***.***-53
Município: MUQUI
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Muqui
CNPJ: 28.402.931/0001-35
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 125788
Nome: Leonardo F****** R*******
CPF: 148.***.***-08
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.187.087/0001-04
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 186952
Nome: William N** d** A******
CPF: 124.***.***-04
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.707/0001-01
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 112124
Nome: Pedro P*** A*****
CPF: 115.***.***-14
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.707/0001-01
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 198: REGIÃO METROPOLITANA
Número do bilhete sorteado: 363051
Nome: Nivia Giselle C***** d* S***** d* S*****
CPF: 077.***.***-00
Município: SERRA
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE – Serra
CNPJ: 27.564.699/0001-79
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 764476
Nome: Karla V******* C********* M********
CPF: 108.***.***-55
Município: VITÓRIA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Fundação Beneficente Praia do Canto – Vitória
CNPJ: 36.422.970/0001-22
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 1706043
Nome: Leticia V***** d* N*********
CPF: 139.***.***-03
Município: VITÓRIA
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Casa de Atendimento e Orientação a Crianças e Adolescentes – CAOCA -Vitória
CNPJ: 20.352.138/0001-67
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 2129395
Nome: Santo P****** d* M****
CPF: 861.***.***-34
Município: SANTA TERESA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Santa Teresa
CNPJ: 32.405.664/0001-27
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 766937
Nome: Cleber d** S****** F*******
CPF: 079.***.***-76
Município: VILA VELHA
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação Amor e Vida – Cariacica
CNPJ: 00.966.294/0001-00
Prêmio: R$ 12.500,00
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