Na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro, às 19h, nossa cidade dará início a uma época especial, marcada pela luz, pela magia e pelo encanto do Natal. A Praça Antônio Jacques Soares, na Barra, será palco do lançamento do Natal Pérola de Luz, o Natal de Marataízes!

A Prefeitura de Marataízes preparou tudo com muito carinho para que moradores e visitantes possam viver momentos inesquecíveis, celebrar em família e sentir a alegria dessa data tão especial.

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O mascote da Pérola Capixaba, batizado pela população com o simpático nome de Abacaxito, já está em clima de festa e convida todos mundo para curtir a festa Natalina com muita luz.

Na abertura, na sexta, já será uma noite especial, com acendimento das luzes, música, magia, encanto e aquele clima natalino que reúne famílias e espalha alegria por toda a cidade.

Chame a família, convide os amigos e venha viver esse momento!