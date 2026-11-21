O sábado será de tempo abafado e variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o dia começa com céu nublado, mas terá períodos de abertura de sol ao longo das horas.

A combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas em todas as regiões capixabas, principalmente a partir da tarde. Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem elevadas.

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Na Grande Vitória, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 20°C e 31°C. Em Vitória, a mínima também será de 20°C, e a máxima chega aos 31°C.

Na Região Sul, os termômetros podem chegar aos 33°C nas áreas menos elevadas, onde a mínima será de 19°C. Nas áreas altas, a variação fica entre 18°C e 29°C. O céu permanece parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida.

Na Região Serrana, as temperaturas variam entre 19°C e 29°C nas áreas menos elevadas. Nas regiões mais altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 27°C.

Já na Região Norte, a previsão indica temperaturas entre 18°C e 32°C, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia.

Na Região Noroeste, os termômetros podem alcançar 33°C nas áreas menos elevadas, com mínima de 19°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão é de temperaturas entre 18°C e 30°C.

Na Região Nordeste, a mínima será de 19°C e a máxima de 32°C. Assim como nas demais regiões, há previsão de chuva rápida em alguns momentos.

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