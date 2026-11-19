Previsão indica instabilidade e risco de tempestade no ES nesta quinta
No Sul do Espírito Santo, a quinta-feira também terá temperaturas elevadas e condições favoráveis à ocorrência de chuva.
A previsão do tempo para esta quinta-feira (19) indica calor e possibilidade de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. A combinação de temperaturas elevadas e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, segundo informações meteorológicas do Incaper.
Apesar da possibilidade de chuva em todo o estado, a previsão não indica precipitação contínua em todos os municípios. As pancadas podem ocorrer de forma isolada, com variações entre as regiões capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?
No Sul do Espírito Santo, a quinta-feira também terá temperaturas elevadas e condições favoráveis à ocorrência de chuva. A instabilidade poderá atingir diferentes municípios da região, sem necessariamente provocar precipitação em todas as localidades.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a previsão consultada aponta temperaturas entre 24 °C e 33 °C. A possibilidade de chuva aumenta durante a tarde, principalmente entre 13h e 16h.
Inmet emite alerta de tempestade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém um alerta amarelo de tempestade para Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (19). O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59.
O comunicado aponta possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. O instituto também prevê risco de ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Segundo o Inmet, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
A população também deve evitar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em situações de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.
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