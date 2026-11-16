PRF flagra 262 infrações em ônibus e veículos de passageiros no ES

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 262 infrações durante fiscalizações em veículos de transporte coletivo de passageiros no Espírito Santo. Entre as irregularidades, os agentes flagraram ultrapassagens em locais proibidos, passageiros sem cinto de segurança e motoristas que descumpriram o período obrigatório de descanso.

A PRF realizou as ações entre os dias 29 de outubro e 12 de novembro, durante a Operação Comandos Educativos em Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros. Ao longo desse período, as equipes promoveram 23 atividades educativas, que alcançaram 7.088 pessoas e envolveram 538 veículos.

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Além das orientações, os policiais realizaram cerca de 550 fiscalizações para verificar as condições de segurança dos veículos e identificar possíveis irregularidades no transporte de passageiros.

Entre as 262 autuações, a PRF registrou 40 casos de ultrapassagem em faixa contínua. Outras 16 infrações envolveram o transporte de passageiros sem o uso do cinto de segurança.

Os agentes também identificaram sete motoristas que dirigiam sem cinto de segurança e seis situações de descumprimento do período de descanso obrigatório dos condutores.

PRF orienta passageiros sobre segurança nas viagens

Além da fiscalização, a operação buscou conscientizar motoristas e passageiros sobre comportamentos que ajudam a prevenir acidentes e preservar vidas nas rodovias.

Durante as abordagens, os policiais destacaram a importância do uso do cinto de segurança durante todo o percurso. As equipes também orientaram os usuários sobre a prevenção à importunação sexual contra mulheres no transporte coletivo.

As atividades educativas reforçaram a necessidade de adotar atitudes responsáveis durante as viagens, tanto por parte dos condutores quanto dos passageiros.

Cães farejadores reforçaram as fiscalizações

A operação também contou com equipes especializadas em cinotecnia, que utilizaram cães farejadores para ampliar as ações de fiscalização.

Os policiais realizaram 27 vistorias voltadas à identificação de armas, explosivos e munições. Outras 27 inspeções tiveram como objetivo localizar entorpecentes.

Com o encerramento da operação, a PRF contabilizou mais de 7 mil pessoas alcançadas pelas atividades educativas e centenas de fiscalizações voltadas à segurança do transporte coletivo no Espírito Santo.