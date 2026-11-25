A contratação de salões de festas infantis, buffets e espaços de recreação exige atenção dos pais e responsáveis. Embora a expectativa seja proporc9ionar momentos de diversão e confraternização, alguns cuidados antes de fechar negócio podem evitar transtornos, cobranças inesperadas e falhas na prestação dos serviços.

Diante disso, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim orienta os consumidores a pesquisarem previamente os estabelecimentos, verificarem as condições oferecidas e formalizarem todos os detalhes da contratação.

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A recomendação é não considerar apenas o preço ou a aparência do espaço, mas também avaliar a estrutura, a segurança dos brinquedos, a qualidade dos serviços e a reputação da empresa.

Pesquise antes de contratar

Antes de fechar negócio, é importante visitar pessoalmente o estabelecimento e verificar se o espaço corresponde às fotografias e informações divulgadas nas redes sociais e nos anúncios.

O consumidor deve observar as condições de conservação e limpeza do ambiente, instalações elétricas, banheiros, cozinha, mobiliário, climatização, acessibilidade e disponibilidade de estacionamento.

Também é recomendável consultar avaliações de outros consumidores, pesquisar eventuais reclamações e verificar há quanto tempo a empresa atua no mercado.

O documento deve especificar: Data da festa, horários de início e término e tempo de utilização do espaço; Endereço e identificação do estabelecimento; Quantidade máxima de convidados incluídos no pacote; Valor total, sinal, parcelas e formas de pagamento; Serviços de buffet, alimentação e bebidas, com quantidades e itens incluídos; Decoração, mobiliário, equipamentos e atrações contratadas; Brinquedos e equipamentos recreativos disponíveis; Quantidade de funcionários, garçons, monitores e recreadores, quando contratados; Serviços de limpeza, organização e eventual desmontagem; Valores cobrados por convidados excedentes e serviços adicionais; Regras para alteração de data, cancelamento e rescisão contratual.

É importante que todas as promessas feitas durante a negociação, inclusive aquelas realizadas por WhatsApp ou redes sociais, sejam registradas e preservadas pelo consumidor.

Segurança das crianças deve ser prioridade

A diversão precisa estar acompanhada de segurança. Por isso, os pais e responsáveis devem verificar as condições dos brinquedos, como camas elásticas, piscinas de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e equipamentos eletrônicos.

É necessário observar se os equipamentos estão conservados, limpos, instalados adequadamente e se possuem orientações sobre idade, altura, peso e capacidade máxima de utilização.

Outro ponto importante é verificar se há monitores em quantidade compatível com as atividades oferecidas e se esses profissionais estão preparados para acompanhar as crianças e agir em situações de emergência.

O estabelecimento também deve apresentar condições adequadas de circulação, saídas de emergência, sinalização, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, além das demais medidas de segurança exigidas pelos órgãos competentes.

Os responsáveis devem verificar, ainda, se o espaço oferece estrutura apropriada para crianças pequenas e se existem possíveis áreas de risco, como escadas desprotegidas, tomadas expostas e acesso indevido à cozinha ou a outros ambientes restritos.

Buffet, alimentação e bebidas

Quando o pacote incluir alimentação, o consumidor deve solicitar a descrição dos alimentos e bebidas oferecidos, as quantidades, os horários de serviço e as condições de reposição.

É importante esclarecer se estão incluídas opções para adultos, crianças e pessoas com restrições alimentares, bem como a existência de eventuais cobranças adicionais.

O estabelecimento deve observar as condições de higiene, armazenamento, conservação e manipulação dos alimentos, de modo a preservar a saúde dos convidados.

O consumidor deve solicitar um orçamento detalhado e evitar pagamentos sem a emissão de comprovantes.

Antes de assinar o contrato, é importante verificar se existem cobranças adicionais por convidados excedentes, horas extras, decoração especial, alimentação, bebidas, utilização de determinados brinquedos ou contratação de serviços complementares.

Nenhum serviço adicional deve ser imposto ou executado com cobrança sem a prévia informação e autorização do consumidor.

Também é recomendável evitar pagamentos integrais antecipados sem avaliar a confiabilidade da empresa e as condições contratuais.

Cancelamento e alteração da data

As condições para cancelamento, adiamento ou alteração da data da festa devem estar previstas no contrato, com critérios claros e proporcionais.O consumidor deve ter atenção especial às cláusulas que estabelecem multas, retenção de valores ou perda integral do sinal.

Essas condições precisam respeitar o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não podem impor desvantagem exagerada ao contratante.

Nas contratações realizadas pela internet, por telefone ou fora do estabelecimento comercial, deve ser observado também o direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC, que estabelece o prazo de sete dias, nas hipóteses legais.

Direitos do consumidor em caso de descumprimento do contrato

Caso o estabelecimento deixe de cumprir o que foi anunciado ou contratado, como oferecer estrutura diferente, retirar atrações prometidas, reduzir serviços ou deixar de fornecer itens incluídos no pacote, o consumidor poderá exigir o cumprimento da oferta, aceitar serviço equivalente ou rescindir o contrato, com restituição dos valores pagos, conforme as circunstâncias e as alternativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de falha na prestação do serviço, também poderão ser aplicadas as alternativas previstas no artigo 20 do CDC, como a reexecução do serviço, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

O fornecedor também poderá responder por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, inclusive aqueles relacionados à segurança dos consumidores, nos termos da legislação.

Orientações do Procon

O coordenador executivo de Defesa do Consumidor, Ricardo Fonseca, destaca que a prevenção é a melhor maneira de evitar conflitos e prejuízos em contratações dessa natureza.

“Quando os pais contratam um salão de festas infantil, não estão adquirindo apenas um espaço para comemoração. Estão confiando ao estabelecimento a organização de um evento que envolve crianças, familiares e convidados. Por isso, é fundamental verificar a estrutura, as condições de segurança, a qualidade dos serviços e, principalmente, formalizar tudo o que foi combinado. O consumidor precisa saber exatamente o que está contratando, quanto vai pagar e quais são as responsabilidades da empresa. Informação e planejamento são fundamentais para evitar problemas e garantir que a comemoração aconteça conforme o esperado”, ressalta Ricardo Fonseca.

O Procon também recomenda que os consumidores guardem contratos, comprovantes de pagamento, orçamentos, anúncios, fotografias e conversas mantidas com os fornecedores. Esses registros podem ser fundamentais caso seja necessário formalizar uma reclamação.

Em caso de dúvidas, descumprimento contratual ou problemas na prestação dos serviços, os consumidores podem procurar o Procon de Cachoeiro de Itapemirim para receber orientações e buscar a solução do conflito.

Atenção ao contrato

Um dos principais cuidados é exigir um contrato escrito, com a descrição detalhada de tudo o que foi negociado.

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