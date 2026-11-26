Em 2015, um levantamento divulgado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) apontava a existência de cerca de 393 mil hectares de terras agrícolas degradadas no Espírito Santo, o equivalente a 8,6% do território capixaba.

Dez anos depois, o Estado alcançou a liderança nacional no ranking de recuperação de áreas degradadas. A perspectiva é que esse avanço continue, com iniciativas capazes de conciliar recuperação ambiental e produção agrícola.

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É nesse contexto que surge o Programa Bandes de Sistemas Agroflorestais, criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para incentivar a recuperação produtiva de áreas degradadas, contribuindo para a captura de carbono, a geração de renda no campo e a redução das emissões do setor AFOLU (agricultura, florestas e uso da terra).

Alinhado ao Plano de Descarbonização do Espírito Santo (2050), o Programa busca contribuir para o cumprimento das metas estaduais de redução de emissões. A iniciativa apoia a recuperação produtiva de áreas degradadas por meio da integração entre atividades agrícolas, cultivo de espécies florestais e restauração ambiental.

A proposta também integra a estratégia de sustentabilidade do Bandes, incorporada à estratégia corporativa e que orienta a atuação do banco na promoção de impactos econômicos, sociais e ambientais positivos.

“O Programa de Sistemas Agroflorestais vem para apoiar uma mudança na forma de utilizar e recuperar o território, criando condições para que a produção agrícola e a conservação ambiental caminhem juntas. Ao oferecer financiamento para a implantação e ampliação de sistemas agroflorestais, buscamos incentivar modelos produtivos que integrem diferentes culturas, promovam a diversificação da produção e transformem a sustentabilidade em uma oportunidade concreta de geração de renda e desenvolvimento no campo”, destaca o gerente de Sustentabilidade e Produtos do Bandes, Patrick Gomes.

Voltado a iniciativas de manejo sustentável, cultivo de espécies florestais nativas e projetos de restauração ecológica, o Programa atende produtores rurais, empresas, cooperativas e organizações interessados em desenvolver projetos que contribuam para a recuperação ambiental, a geração de renda e a descarbonização. As propostas podem ser encaminhadas diretamente pela página do Programa no site do Bandes.

Recuperando um futuro mais sustentável

A recuperação de áreas degradadas integra um desafio mais amplo: transformar o uso da terra sem comprometer a produção e a geração de renda. Nesse cenário, os sistemas agroflorestais representam uma alternativa para combinar diferentes espécies e atividades produtivas em uma mesma área, contribuindo para a recuperação do solo, a conservação dos recursos naturais e a ampliação da cobertura vegetal.

A iniciativa também reforça a participação do Espírito Santo na agenda nacional de desenvolvimento sustentável. O Estado alcançou a liderança no ranking nacional de recuperação de áreas degradadas e, em 2024, registrou uma redução superior a 60% na área desmatada em relação ao ano anterior, passando de 362 para 137 hectares.

Para o Bandes, o avanço dessa agenda também depende da criação de instrumentos financeiros capazes de viabilizar projetos que conciliem retorno econômico e impacto ambiental positivo. Em 2025, o banco direcionou mais de R$ 200 milhões em financiamentos sustentáveis.

“Esse movimento faz parte de um compromisso permanente do Bandes com o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. Quando direcionamos crédito para iniciativas sustentáveis, estamos contribuindo para que empresas e produtores tenham condições de investir em soluções que gerem retorno econômico e, ao mesmo tempo, reduzam impactos ambientais”, acrescenta Patrick Gomes.

Ao ampliar as alternativas de financiamento para iniciativas que integram recuperação ambiental e atividade produtiva, o Programa Bandes de Sistemas Agroflorestais reforça a estratégia de transformar desafios climáticos em oportunidades de desenvolvimento.

A proposta é fazer da recuperação de áreas degradadas também um caminho para ampliar as possibilidades de produção, gerar renda e valorizar os recursos naturais do Espírito Santo.

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