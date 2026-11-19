Programa prevê R$ 830 milhões para beneficiar famílias rurais no ES
O programa Campo do Amanhã, apresentado pelo governador Ricardo Ferraço será realizado em parceria com o Banco Mundial
O Espírito Santo prevê investir cerca de R$ 830 milhões em ações voltadas ao desenvolvimento da agricultura e à melhoria das condições de vida no campo. O programa Campo do Amanhã, apresentado pelo governador Ricardo Ferraço nesta quarta-feira (18), em Vitória, será realizado em parceria com o Banco Mundial e deverá beneficiar aproximadamente 8 mil famílias rurais.
Os recursos serão destinados à assistência técnica aos produtores, modernização da atividade agrícola, recuperação de áreas degradadas e melhoria das estradas rurais. A iniciativa também prevê investimentos em tecnologia e medidas para preparar as propriedades rurais para os efeitos das mudanças climáticas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Do total previsto, US$ 118,8 milhões (cerca de R$ 663 milhões) serão provenientes de financiamento do Banco Mundial. Outros US$ 29,7 milhões (aproximadamente R$ 166 milhões) serão custeados pelo Governo do Espírito Santo. O projeto está na fase final de estruturação para formalização do acordo de empréstimo.
Entre as metas do Campo do Amanhã está o atendimento de 8 mil famílias por meio de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). O planejamento também inclui 800 apoios financeiros individuais para investimentos nas propriedades e outros 110 destinados a organizações de produtores, como associações e cooperativas.
Na área ambiental, o programa prevê recuperar 600 hectares de pastagens degradadas e recompor a vegetação nativa em outros 300 hectares. Já na infraestrutura, a proposta é recuperar e manter 200 quilômetros de estradas rurais em trechos atendidos pelo programa Caminhos do Campo.
Outro eixo contempla a modernização da estrutura de pesquisa e atendimento aos agricultores. Estão previstas a construção de 30 escritórios compartilhados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), além de melhorias em cinco fazendas de pesquisa do Incaper.
O projeto também pretende apoiar o desenvolvimento de 20 soluções tecnológicas para desafios da agropecuária, por meio do Programa Agroinventores. A iniciativa inclui ainda capacitações e consultorias para produtores e organizações rurais.
Antes da execução do programa, o Governo do Estado realizou uma consulta pública virtual nesta quinta-feira (19). O encontro apresentou o Campo do Amanhã e o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), documento que reúne estratégias de participação e acompanhamento da iniciativa.
Agricultores familiares, cooperativas, associações, mulheres e jovens do campo, comunidades quilombolas, prefeituras e instituições de pesquisa estão entre os públicos que poderão participar da discussão.
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