A Câmara dos Deputados promulgou, nesta quarta-feira (18), o Projeto de Resolução (PRC) 25/26 de autoria do deputado Gilson Daniel (PODE-ES), que institui o “Selo Câmara de Respeito à Voz do Cidadão”. A proposição é destinada a reconhecer e valorizar iniciativas que promovam a inovação das ouvidorias, a escuta ativa da sociedade, a transparência institucional e a participação cidadã.

O Selo será concedido anualmente, sob a coordenação da Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, e poderá reconhecer iniciativas de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Ouvidorias do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal; além de Deputados Federais que se destaquem na promoção da escuta cidadã e do diálogo com a sociedade.

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Como Ouvidor da Câmara dos Deputados, Gilson Daniel ressalta a importância de uma instituição que sabe ouvir e compreender melhor a sociedade que representa. “A Ouvidoria não deve ser apenas um canal para receber manifestações, mas um instrumento de aproximação entre o cidadão e o Poder Público”, afirma.

“A aprovação desta matéria representa um passo importante para valorizar a participação cidadã e fortalecer a cultura de respeito à voz da população dentro das instituições públicas. Porque ouvir o cidadão não é apenas uma obrigação institucional. É uma demonstração de respeito e um compromisso com a democracia”, completou.