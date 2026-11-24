A Prefeitura de Marataízes, está promovendo um Treinamento Interno sobre a utilização do novo Sistema E-Docs, recém implementado na Administração Municipal.

O curso é promovido pelas secretarias municipais de Controle e Interno e de Governo e começou nesta terça-feira, 24 de novembro, prosseguindo até a quinta-feira, dia 26. Contemplando três turmas, o curso é ministrado por uma equipe técnica do Governo Estadual do Espírito Santo.

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O treinamento tem como objetivo ampliar o conhecimento dos servidores quanto à utilização da ferramenta, contribuindo para a correta tramitação dos processos administrativos, maior agilidade nos procedimentos internos, padronização dos fluxos de trabalho e fortalecimento da eficiência da gestão municipal.

Além disso, o sistema E-Docs é disponibilizado pelo Governo do Estado de forma gratuita ao Município, reduzindo gastos com sistemas, e ainda elimina gastos com impressão, papel, insumos de escritório, transporte de processos físicos e espaços de armazenagem, proporcionando uma grande economia para o Tesouro Municipal.