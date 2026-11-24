Tecnologia e ancestralidade: projeto de Conceição do Castelo valoriza comunidades quilombolas
Os alunos realizaram pesquisas sobre a história, cultura, tradições e os desafios enfrentados pelas comunidades.
O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, em Conceição do Castelo, desenvolveu, ao longo dos meses de outubro e novembro, o projeto “Quilombos: Territórios que Inspiram – ES”.
No âmbito do Aprofundamento de Linguagens e Ciências Humanas (LCH), de caráter interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Sociologia, Geografia, Língua Portuguesa e Arte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o objetivo de conhecer e valorizar as comunidades quilombolas do Espírito Santo, os alunos realizaram pesquisas sobre a história, cultura, tradições e os desafios enfrentados pelas comunidades.
A atividade também abordou o processo de reconhecimento legal dessas comunidades, a importância da preservação dos territórios e a contribuição da população negra para a formação histórica e cultural do nosso estado.
Como resultado, os estudantes construíram um mapa digital interativo, utilizando a ferramenta Google My Maps, organizado em diferentes camadas temáticas.
Reunindo informações sobre as comunidades, manifestações culturais, saberes tradicionais, memória, identidade e questões relacionadas à preservação territorial. A proposta também envolveu a produção de registros e materiais audiovisuais para compartilhar os conhecimentos construídos com outras turmas da escola.
O projeto foi desenvolvido pelos professores Rafael Souza Pinto, de Sociologia; Othon Manhone, de Geografia; Iago Fazolo, de Língua Portuguesa; e Rafael Teixeira, de Arte.
Os professores destacaram como principal aspecto da iniciativa o envolvimento, a dedicação e o protagonismo dos estudantes na construção do mapa digital interativo. A atividade utilizou a tecnologia como ferramenta de pesquisa, divulgação e valorização das comunidades quilombolas do Espírito Santo.
A aluna Lívia Dalbó, também ressalta a importância da atividade. “Com o projeto, conheci melhor os quilombos capixabas, suas histórias e tradições. Fiquei surpresa ao descobrir a quantidade de comunidades existentes no Espírito Santo e compreendi a importância de valorizar sua cultura, preservar suas raízes e dar visibilidade à sua história por meio da tecnologia”, afirmou.
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