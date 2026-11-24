Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Irmã Maria Horta, em Vitória, participaram, neste sábado (21), da International Kids Conference, realizada em formato digital, na Indonésia.

Durante a programação, o projeto “Criação de Bioplástico a partir de algas marinhas” foi apresentado em inglês pela estudante Mel Oliveira Rezende Magalhães. A iniciativa também foi selecionada para participar da competição de vídeos do BRICS, prevista para esta quarta-feira (25), às 9h30, no horário de Brasília, em Joanesburgo, na África do Sul.

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Desenvolvido pelos estudantes Nicole Haragutchi, Swasti Timande, Davi Gisto Barros da Silva, Mel Oliveira Rezende Magalhães e Miguel Santos da Cruz, o projeto propõe utilizar algas marinhas como matéria-prima para a produção de bioplástico, buscando reduzir os impactos ambientais associados à fabricação e ao descarte dos plásticos convencionais.

A proposta considera o uso de um recurso renovável e biodegradável como alternativa ao plástico tradicional. Entre os objetivos estão contribuir para a redução do tempo de permanência desses resíduos no ambiente, da liberação de gases de efeito estufa e do consumo de combustíveis fósseis.

O trabalho já tinha recebido reconhecimento em âmbito estadual e municipal, com congratulações do Governo do Espírito Santo e uma moção de aplausos concedida pela Câmara Municipal de Vitória, após ser finalista do prêmio TeenTech Awards 2026 na Inglaterra.

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