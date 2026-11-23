O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta segunda-feira (23). O órgão classifica o aviso como perigo potencial e prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

O comunicado entrou em vigor à meia-noite e segue válido até as 23h59 desta segunda-feira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo o Inmet, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, o órgão prevê ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O instituto também alerta para a possibilidade de queda de granizo. Apesar das condições previstas, o aviso indica baixo risco de cortes de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Saiba como se proteger durante a tempestade

Durante rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

O órgão também recomenda que os motoristas evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra medida de segurança é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Leia também: Chuva volta a atingir o Sul do ES nesta segunda (23); veja a previsão