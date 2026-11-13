Tyago Hoffmann leva pautas do Espírito Santo à direção nacional do PSB em agenda em Brasília

O deputado estadual Tyago Hoffmann, vice-presidente estadual do PSB no Espírito Santo, esteve em Brasília para uma série de agendas políticas e institucionais, com visitas a ministérios e participação na reunião do Diretório Nacional do partido, realizada na sede da legenda, na capital federal.

A agenda reuniu importantes lideranças do cenário político nacional. Hoffmann esteve com o presidente nacional do PSB, João Campos, com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e com outras lideranças da legenda, fortalecendo o diálogo e a articulação política entre as instâncias estadual e nacional do partido.

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Entre os principais temas discutidos esteve o fortalecimento do PSB no Espírito Santo, a organização partidária no estado e a participação da legenda na composição do governo federal. As conversas também abordaram o papel do partido no cenário político nacional e os espaços de participação e contribuição da sigla na construção das políticas públicas do país.

Além da agenda partidária, as visitas aos ministérios abriram espaço para interlocução sobre pautas de interesse do Espírito Santo, aproximando a representação capixaba dos espaços de decisão do governo federal.

Para o parlamentar, estar presente nesses espaços é fundamental para fortalecer a representação do Espírito Santo e ampliar a capacidade de articulação política do estado.

“É importante que o Espírito Santo esteja presente nas discussões nacionais e tenha voz nos espaços onde as decisões são construídas. Nosso trabalho também passa por fortalecer o PSB no estado, ampliar o diálogo com a direção nacional e construir caminhos que tragam oportunidades e resultados para os capixabas”, destacou o deputado.