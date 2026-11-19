O vereador Vanoir Luiz Salarini, conhecido como Vandinho Salarini, perdeu o mandato na Câmara Municipal de Anchieta após a Justiça Eleitoral reconhecer fraude à cota de gênero pelo Podemos nas eleições de 2024. A decisão foi proferida na quarta-feira (18), pela 17ª Zona Eleitoral, e também determinou a anulação dos votos recebidos pelo partido no município.

Além da cassação do mandato, a sentença declarou a inelegibilidade de três candidatas do Podemos e determinou a recontagem dos votos para redistribuir as vagas na Câmara Municipal. Vandinho foi o único candidato da legenda eleito em Anchieta naquele pleito.

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A ação foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou indícios de candidaturas fictícias na chapa do partido. Segundo o órgão, a baixa votação das candidatas, a movimentação financeira e a falta de atividades de campanha indicaram que as candidaturas teriam sido registradas apenas para cumprir o percentual mínimo de participação feminina exigido pela legislação eleitoral.

Apesar de perder o mandato, Vandinho Salarini não foi declarado inelegível. Conforme a decisão, não ficou demonstrada a participação do vereador na fraude. A sentença é de primeira instância e ainda pode ser contestada por meio de recurso.