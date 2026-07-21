Por Eduardo Machado

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Há uma pergunta rondando silenciosamente as salas de aula, as famílias, os professores e os estudantes: a inteligência artificial vai pensar por nós?

A pergunta parece exagerada. Afinal, máquinas não pensam como pessoas. Elas calculam, combinam informações, reorganizam padrões, produzem respostas. Mas talvez o perigo não esteja exatamente no fato de a inteligência artificial pensar em nosso lugar. Talvez o perigo esteja em começarmos a chamar de pensamento aquilo que é apenas resposta pronta.

Essa diferença é decisiva.

Vivemos em uma época fascinada pela velocidade. Queremos respostas rápidas, textos prontos, resumos imediatos, soluções objetivas, diagnósticos instantâneos. A inteligência artificial chega nesse cenário como uma ferramenta poderosa, sedutora e, em muitos casos, útil. Ela pode auxiliar professores, organizar estudos, explicar conteúdos, sugerir caminhos, revisar textos, ampliar repertórios e democratizar acessos. Seria ingênuo tratá-la apenas como ameaça.

Mas também seria ingênuo acreditar que toda resposta produzida é pensamento formado.

Pensar não é simplesmente chegar a uma conclusão. Pensar é atravessar um caminho. É hesitar, comparar, duvidar, errar, voltar, reformular. Pensar envolve tempo, conflito e apropriação. Quando um estudante escreve uma resposta, ele não está apenas entregando um produto ao professor; está formando uma relação com o mundo, com a linguagem e consigo mesmo. A resposta final importa, mas o processo que levou até ela importa ainda mais.

A inteligência artificial pode produzir uma boa resposta sobre Platão, Paulo Freire, democracia, meio ambiente ou desigualdade social. Mas a pergunta educacional mais profunda é outra: o aluno entendeu o problema? Conseguiu se implicar na questão? Aprendeu a perguntar melhor? Transformou a informação em experiência de pensamento?

A escola não existe apenas para fazer o estudante responder. Ela existe para ajudá-lo a formar critérios. E critério não se baixa da internet. Critério se constrói.

Nesse sentido, a inteligência artificial nos obriga a recuperar uma pergunta antiga: o que significa aprender?

Durante muito tempo, confundimos aprendizagem com acúmulo de conteúdo. Quem sabia mais datas, fórmulas, nomes e definições parecia mais preparado. Depois, passamos a falar em competências, habilidades e desempenho. Agora, diante das máquinas capazes de produzir respostas sofisticadas em segundos, talvez sejamos forçados a reconhecer que a educação nunca foi apenas transmissão de informação.

Informação a máquina organiza. Pensamento a pessoa precisa formar.

Essa distinção é fundamental para professores e famílias. Quando um estudante usa a inteligência artificial para compreender melhor um tema, formular perguntas, comparar argumentos ou revisar criticamente uma ideia, a ferramenta pode ampliar sua aprendizagem. Mas quando ele a utiliza para substituir o esforço de pensar, escrever, interpretar e se posicionar, algo se perde.

E o que se perde não é apenas uma tarefa escolar. Perde-se a musculatura do pensamento.

Pensar exige exercício. Assim como o corpo se enfraquece quando nunca é solicitado, a inteligência humana também se empobrece quando se habitua a terceirizar todo esforço. O problema não é consultar uma ferramenta. O problema é deixar de experimentar a dificuldade. Porque há dificuldades que não são obstáculos à aprendizagem; são a própria aprendizagem acontecendo.

Um aluno que luta para escrever um parágrafo está fazendo mais do que montar frases. Ele está aprendendo a ordenar o caos interno, a escolher palavras, a sustentar uma ideia, a suportar a imperfeição do primeiro rascunho. Se uma máquina resolve tudo antes que ele atravesse esse processo, o texto pode sair melhor, mas o sujeito pode sair menor.

A educação precisa tomar cuidado para não trocar formação por eficiência.

A eficiência pergunta: em quanto tempo a resposta fica pronta?

A formação pergunta: que tipo de pessoa está sendo construída nesse processo?

A inteligência artificial responde bem à primeira pergunta. A escola não pode abandonar a segunda.

Por isso, a questão não deve ser simplesmente proibir ou liberar. Esse debate, embora necessário, é insuficiente. A pergunta mais importante é: que usos da inteligência artificial fortalecem o pensamento humano e que usos o enfraquecem?

Usar IA para escapar de pensar é uma forma de empobrecimento. Usar IA para pensar melhor pode ser uma forma de ampliação. A diferença está na mediação, na intenção pedagógica e na consciência crítica.

É aqui que o papel do professor se torna ainda mais importante. Ao contrário do que alguns imaginam, a inteligência artificial não elimina a necessidade do professor. Ela torna essa necessidade mais evidente. Porque, quanto mais respostas circulam, mais precisamos de alguém que ensine a perguntar. Quanto mais textos prontos aparecem, mais precisamos de alguém que ensine a distinguir argumento de aparência, profundidade de enfeite, conhecimento de repetição.

O professor não é apenas alguém que entrega conteúdo. É alguém que acompanha a formação de uma inteligência. E inteligência, aqui, não significa rapidez para responder. Significa capacidade de julgar, interpretar, relacionar, duvidar, criar e assumir responsabilidade pelo que se diz.

A filosofia tem muito a contribuir nesse debate. Desde Sócrates, sabemos que pensar começa quando a resposta fácil perde sua força. O pensamento nasce do incômodo, da pergunta, da percepção de que não sabemos tanto quanto imaginávamos. Uma educação dominada apenas pela resposta pronta corre o risco de eliminar justamente esse momento inaugural: o espanto.

Sem espanto, há informação.

Sem pergunta, há desempenho.

Sem dúvida, há repetição.

Mas não há pensamento verdadeiro.

A inteligência artificial pode nos ajudar muito. Mas ela não pode viver por nós a experiência de compreender. Pode sugerir caminhos, mas não pode assumir nossa responsabilidade diante deles. Pode organizar palavras, mas não pode substituir a consciência que responde por aquilo que escreve. Pode produzir respostas, mas não pode formar, sozinha, uma pessoa.

Talvez a pergunta inicial precise ser reformulada. A inteligência artificial vai pensar por nós? Não exatamente. Mas ela pode nos acostumar a não pensar, se a usarmos como atalho absoluto. E pode nos ajudar a pensar melhor, se a colocarmos no lugar certo: não como substituta da inteligência humana, mas como instrumento a serviço dela.

O futuro da educação não dependerá apenas de termos mais tecnologia nas escolas. Dependerá de sabermos preservar, no meio da tecnologia, aquilo que nenhuma máquina pode fabricar por nós: atenção, dúvida, julgamento, responsabilidade e sentido.

Porque formar uma resposta é relativamente fácil.

Formar um pensamento ainda é uma das tarefas mais difíceis — e mais humanas — da educação.

** Eduardo Machado é filósofo, professor e psicanalista.