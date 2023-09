A liderança do Juninho e a luta da esquerda para chegar competitiva nas eleições

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

Se as eleições municipais de Cachoeiro fossem hoje, o prefeito da cidade seria o vereador Juninho Corrêa (PL), conforme aponta a pesquisa do Instituto Solução, divulgada, nesta segunda-feira (11), pelo site AQUINOTICIAS.COM. Segundo o levantamento, o político lidera a preferência dos eleitores cachoeirenses com 19,6% das intenções de voto.

O resultado, compartilhado com destaque nas redes sociais de alguns correligionários, deixou o Juninho e os seus seguidores animados e confiantes para o pleito eleitoral de 2024, mas também acendeu um alerta vermelho nos núcleos estratégicos de pré-candidatos da esquerda e centro-esquerda de Cachoeiro.

Os imbatíveis?

Entre os mais competitivos e com musculatura para bater de frente com o Juninho da Cofril estão o advogado e secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos), que aparece na segunda posição com 12, 4%, e o deputado estadual e ex-vereador de Cachoeiro Allan Ferreira (Podemos), que desponta na terceira colocação com 9,9% da preferência dos eleitores.

Em uma análise bem preliminar, os números indicam que se a esquerda e centro-esquerda quiserem ganhar fôlego na disputa e permanecer no comando da Capital Secreta será necessária a união desses e outros pré-candidatos que não comungam com a possibilidade de a extrema direita assumir o Poder.

Blocão competitivo

Falando em união, o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), que aparece em quinto lugar, com 4,4% das intenções de voto para prefeito de Cachoeiro, apresenta-se como uma peça chave nesse processo, uma vez que já aderiu ao “Blocão”, formado pelos Republicanos, Podemos e União.

A ideia, antecipada pela coluna Bastidores, é justamente unirem as suas pré-candidaturas entorno de apenas um nome, visando um projeto de governo maior por Cachoeiro.

E agora, Victor?

Caso o Dr. Bruno Resende siga com a estratégia de aderir ao Blocão, há uma grande possibilidade de que ele abra mão de uma candidatura a Prefeitura de Cachoeiro agora e entre de cabeça na articulação para a sua candidatura a deputado federal em 2026, “atrapalhando” os planos do prefeito Victor Coelho (PSB), que também tem interesse na Câmara Federal e está contando com o menor número possível de concorrente.

Barbie fora do baralho

Falando nisso, o candidato do governo ou do grupo do Victor Coelho, ainda não foi anunciado e a Lorena Vasques (mais conhecida como Barbie da Obra), que por sinal aparece na pesquisa na penúltima colocação com 1, 5% das intenções de voto, é classificada por fontes do grupo como “meras especulações”.

“O governo Victor não está apresentando nenhuma pré-candidatura agora. Está focado unicamente na execução das obras e do serviço da cidade. Só vai apresentar pré-candidaturas no ano que vem. Até lá são meras especulações”, disse.

Vai sobrar para Cacá

Apesar de ter o maior índice de rejeição, cerca de 27%, o ex-prefeito de Cachoeiro e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT), corre por fora e pontua bem na pesquisa.

Segundo o estudo, ele tem 5,8% da preferência do eleitorado e desponta na quarta colocação. Como o grupo do governo Casagrande ainda não tem um nome competitivo para a disputa em Cachoeiro, existe uma grande possibilidade de o ex-prefeito da Capital Secreta receber de bandeja a missão de ser o candidato do governo em 2024.

Brás é Bom, na Câmara!

Mesmo pontuando com 5,8% das intenções de voto, diante do contexto em que o Podemos está inserido, certamente o vereador e presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos) deve aderir ao projeto do Blocão em prol de um nome mais competitivo para bater o Juninho da Cofril e disputar, mais uma vez, uma vaga no Poder Legisaltivo.

Em conversas de bastidores, o Brás sempre deixa claro que quer ser candidato a prefeito, mas vai respeitar a escolha do partido, assim como a Marcia Bezerra (Podemos) também.