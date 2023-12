A resposta de Marcelo Santos que talvez Meneguelli não goste de ouvir

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos), reagiu ao discurso do colega de parlamento Sérgio Meneguelli, que alegou, nesta segunda-feira (4), falta de “transparência” na votação do aumento da alíquota do ICMS, realizada no dia 27 de novembro.

O comportamento do parlamentar, mais conhecido como “garoto propaganda de Colatina”, causou estranheza, uma vez que ele se ausentou do Plenário bem no momento em que ocorria a votação.

LEIA TAMBÉM: Nova alíquota do ICMS no ES: veja como votou cada deputado

Silencioso e omisso

De acordo com a Presidência do Poder Legislativo, não houve qualquer manifestação de Meneguelli. A votação foi por aclamação e somente esses 13 registraram voto contrário. A deputada estadual Iriny Lopes (PT) não estava na sessão.

“Se silenciou e se omitiu por completo, em nenhum momento posicionou-se sobre a matéria em discussão, muito menos utilizou de suas prerrogativas constitucionais e regimentais para requerer votação nominal, verificação de quórum, justificativa de voto ou “verificação de votação”; ou ainda para discutir a matéria, que se registre, ficou em discussão por quase 30 (trinta) minutos com diversas manifestações de parlamentares, mas nenhuma fala do deputado Meneguelli, seja no momento da apreciação pelas Comissões ou pelo Plenário – um silêncio sepulcral”, afirmou Marcelo Santos.

Transparência

Sobre a acusação de que não houve transparência no processo de votação, o deputado Marcelo Santos explicou que o PL foi aprovado seguindo estritamente o processo legislativo e as normas regimentais.

O chefe do Poder Legislativo ainda ressalta que é “movediça qualquer alegação de que a aprovação teria ocorrido de forma obscura e leviana – transcorreu em regime de urgência como diversas outras matérias mas com a devida divulgação, inclusive, com a publicação prévia das matérias que seriam discutidas e deliberadas na respectiva sessão”.

Comportamento estranho

A conduta do deputado Meneguelli, que beira ao descompromisso com as pautas da Casa de Leis, já vem sendo observada pelos colegas há algum tempo.

“É um político experiente que já exerceu diversos cargos (prefeito e vereador) e que conhece bem o processo legislativo e suas nuances, razão pela qual estranha sua manifestação agora, a destempo, aliás, mesmo comportamento utilizando em outra oportunidade em que outra matéria sensível foi discutida pela Assembleia Legislativa”, afirma Marcelo Santos.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM