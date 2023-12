Marataízes: Câmara pagará maior abono salarial do Sul; valor é inacreditável

Os servidores da Câmara Municipal de Marataízes terão um dos maiores abonos salariais da região Sul do Espírito Santo. De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Willian de Souza Duarte, o valor, que deve ser pago até o próximo dia 21 de dezembro, é de R$ 7 mil.

A concessão do abono nesse valor, considerado o maior da região e de todas as legislaturas, só foi possível graças ao planejamento estratégico responsável implementado pela gestão do Poder Legislativo municipal.

“Ainda fizemos investimentos, compra de equipamentos de som, microfones sem fio, mesa de som, caixas de som, capacitação de servidores, sessão solene, aumentamos o ticket de R$ 1.000 para R$ 1.200”, relata o presidente.

A Câmara Municipal de Marataízes ainda destaca que o abono ainda visa contribuir para o aquecimento do comércio local, que contará com uma injeção extra de recursos.