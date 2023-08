Brás e as homenagens à ministra do STF em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

A declaração da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, de que “todo mundo importante é de Cachoeiro”, deixou os cachoeirenses em êxtase. Entre os mais entusiasmados com os elogios feitos pela ministra está o presidente da Câmara Municipal da Capital Secreta, vereador Brás Zagotto (Podemos), que já se articula para devolver o reconhecimento.

De acordo com informações dos bastidores do Poder, o chefe do Poder Legislativo pretende fazer um agradecimento e uma homenagem à ministra pela fala que ela fez sobre Cachoeiro durante a passagem pelo Espírito Santo, onde recebeu das mãos do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade.

Cidadã Cachoeirense

“Será enviado um ofício e também o Título de Cidadã Cachoeirense. Como presidente da Câmara e também apaixonado por Cachoeiro, ele ficou muito feliz com os elogios que ela fez, exaltando não apenas nossa terra, como também os cachoeirenses”, revelou.

Ainda não há informações se a ministra virá para Cachoeiro receber a homenagem ou se a honraria será enviada para ela.

Comenda Rubem Braga

O prefeito Victor Coelho (PSB) também parece que vai retribuir os elogios da ministra, com a concessão da Comenda Rubem Braga, concedida a artistas, intelectuais, figuras públicas e personalidades ligadas ao município que tenham contribuído com seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

O chefe do Poder Executivo municipal publicou o vídeo da ministra e destacou uma das diversas falas que a ministra fez sobre a cidade: “O Brasil começa e termina em Cachoeiro”, escreveu.