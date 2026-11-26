Por Eduardo Machado

No fim de um semestre, existem famílias em Guaçuí que já estão fazendo as contas para o próximo. Entre os estudantes que me procuraram, quem vai à FAMESC, em Bom Jesus do Itabapoana, informou pagar R$ 525 por mês pelo transporte. Para quem estuda em Itaperuna, o valor relatado é de R$ 700. Em cinco meses, são R$ 2.625 e R$ 3.500, respectivamente, só para ir às aulas e voltar para casa. Para um estudante bolsista, a mensalidade pode estar resolvida e, mesmo assim, o custo da viagem pode definir se ele terá condições de renovar a matrícula.

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Os relatos incluem deslocamentos de 70 a 100 quilômetros, somadas a ida e a volta. Alguns estudantes usam o próprio carro e revezam com colegas. Outros dependem do transporte particular. São alunos de cursos noturnos como Direito, Enfermagem, Psicologia, Biomedicina, Fisioterapia e Fonoaudiologia. O pedido deles chegou até mim em pleno período de provas, quando a preocupação imediata era terminar o semestre. A essa altura, a Prefeitura já deveria conseguir dizer o que está sendo estudado para o próximo.

Segundo os estudantes, o grupo começou a se organizar no fim de março, foi recebido pelo prefeito em 15 de maio e encaminhou dois ofícios que, até o momento em que conversei com eles, seguiam sem resposta. A pauta já havia chegado à Câmara. Na sessão de 9 de março, um vereador reiterou um pedido de informações sobre a ampliação do transporte universitário e mencionou a possibilidade de buscar recursos por emenda estadual. Segundo o registro da sessão, para avançar nessa conversa, o Município precisaria formalizar o pedido e informar quantos estudantes seriam atendidos. É um encaminhamento concreto que merece ser retomado.

Os estudantes relatam que já existe transporte oferecido pelo poder público para parte de quem estuda em Cachoeiro de Itapemirim. Para quem usa esse serviço, ele pode fazer a diferença entre seguir estudando e interromper o curso. Cabe à Prefeitura explicar publicamente como essa rota foi definida, quais são as regras para ocupar as vagas e se existe um plano para ampliar o atendimento. Quem estuda em Cachoeiro, em Bom Jesus do Itabapoana ou em Itaperuna tem interesse na mesma coisa: saber com que apoio pode contar e em quais condições.

Há uma dificuldade específica nas viagens ao Rio de Janeiro. Os estudantes dizem ter ouvido da Prefeitura que o deslocamento interestadual exige autorização. É uma questão que merece resposta técnica. Em 2009, a ANTT autorizou temporariamente um fretamento estudantil entre Guaçuí e Itaperuna, com base em um contrato firmado por um diretório estudantil. Aquele arranjo tinha prazo e condições próprias. Hoje, cabe à gestão esclarecer qual autorização se aplica a cada alternativa em estudo, quem poderia obtê-la e quanto custaria operar o serviço. A travessia da divisa precisa aparecer no estudo com essas respostas.

Também vale examinar formas de apoio que aproveitem o transporte já utilizado pelos estudantes, desde que o serviço cumpra as exigências aplicáveis. Em junho deste ano, por exemplo, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou edital de subsídio ao transporte universitário, com inscrição pública e análise de documentos. Guaçuí pode estudar quanto custaria um auxílio parcial para quem tem menor renda e comparar essa opção com a contratação de transporte por rota. O número de estudantes, os horários de saída e de retorno e o custo por pessoa ajudariam a decidir o que cabe no orçamento e a quem o apoio chegaria primeiro.

Há ainda uma pergunta que raramente entra nessa conta: o que Guaçuí pode ganhar quando mais moradores conseguem concluir uma graduação? Uma estudante de Fisioterapia pode encontrar aqui espaço para trabalhar com reabilitação. Quem se forma em Enfermagem pode integrar equipes de saúde da região. Egressos de Direito podem atuar no comércio, nas associações e na orientação de moradores. A Prefeitura e as faculdades também podem conversar sobre estágios supervisionados e projetos de extensão ligados a necessidades locais. Cada profissional seguirá o próprio caminho, mas facilitar a formação de quem já vive aqui amplia a possibilidade de que parte desse trabalho e desse conhecimento chegue à cidade.

Como professor, vejo essa questão começar antes da faculdade. Quando um aluno do ensino médio me fala do curso que gostaria de fazer, o lugar onde existe a vaga e a possibilidade de chegar até lá já fazem parte da escolha. Uma política de transporte com regras conhecidas ajudaria também quem ainda está decidindo prestar vestibular ou concorrer a uma bolsa. A perspectiva de uma viagem que a família consegue planejar faz diferença na hora de escolher onde e o que estudar.

A Prefeitura teve a oportunidade de ouvir os estudantes em maio e agora pode dar consequência àquela conversa. Peço que responda aos ofícios, informe qual secretaria conduz o assunto e apresente, antes das rematrículas para o primeiro semestre de 2027, o que já foi avaliado e quando poderá haver uma decisão. Se a implantação depender de autorização, orçamento ou parceria, que a gestão diga em que ponto está cada providência e marque uma data para voltar ao assunto com os estudantes.

Uma família que precisa decidir se pode pagar mais um semestre tem de fazer essa conta agora. É razoável pedir que a Prefeitura apresente a sua a tempo de participar dessa decisão.

** Eduardo Machado é filósofo, professor e psicanalista.