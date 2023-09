Pede pra sair! Insegura, população questiona gestão em Guaçuí

Por: Flavio Cirilo

Apesar de ter como prefeito um militar, a segurança na cidade de Guaçuí, na região do Caparaó, tem deixado a desejar. Além de um ataque a tiros no desfile cívico do 7 de setembro, também virou rotina no município episódios de troca de tiros em plena luz do dia e confusões com uso de arma de fogo.

“Isso é porque temos um prefeito que ganhou as eleições prometendo segurança, políticas públicas de enfrentamento a violência, etc… Nunca esteve tão ruim como está, aumentou os furtos, as brigas e agora até tiroteio em desfile cívico militar”, argumentou um morador, que preferiu não se identificar.

A leitora Célia Oliveira, também relata as consequências da falta de segurança na cidade.

“Quinta-feira, de madrugada, entraram aqui na minha casa e levaram meu botijão. Cadê a segurança que o prefeito prometeu?”, cobrou.

Guaçuí à deriva

A onda de violência e a falta de capacidade da administração municipal para gerir o problema, tem gerado na população um sentimento de incerteza e desconfiança em relação ao prefeito Jauhar (Republicanos).

“E as ações do prefeito continuam apenas nos papéis, nas reuniões. Ah, ‘mas ele não tem culpa da cidade está assim…’ Tem sim, pois ele foi eleito para administrar a cidade e isso inclui dar a população segurança pública. Enquanto essas reuniões e papéis não virarem ações nas ruas, nas casas dos vagabundos, não iremos ter a paz e tranquilidade que antes tínhamos no município”, desabafa o leitor Helionardo Lobato.

Nos bastidores do Poder de Guaçuí, muitos têm até questionado se a cidade ainda tem prefeito e quem realmente está no comando do município.

“Aí pergunto: onde está o erro, por que ninguém respeita mais o capitão?”, questiona um agente público nos Bastidores do Poder.

Festa de Setembro ameaçada

A falta de segurança também tem ameaçado a tradicional Festa de Setembro, realizada todos os anos no dia 29, em homenagem a São Miguel Arcanjo, o padroeiro da cidade. Diante da violência, os moradores têm se dirigido às redes sociais para pedir o cancelamento do evento, temendo uma tragédia.

“Pois é… Será que teremos uma festa da cidade segura?”, questiona uma moradora. Outra leitora ainda destaca: precisa de um policiamento sério. Hoje estão usando drogas na cara da gente, acabou o respeito”.

Pede para sair Capitão!

Diante da falta de controle e capacidade da administração municipal para resolver o problema, na última quarta-feira (13), o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), determinou que o secretário de Segurança Pública, Cel. Ramalho, fosse até ao município dar uma aula ao capitão, ou melhor, prestar apoio ao município e buscar soluções que possam trazer mais tranquilidade à população.

“Guaçuí é a cidade administrada pelo “capitão”, aquele que ganhou prometendo segurança, prometendo colocar a bandidagem pra correr, é esse?”, questionou um agente público do Caparaó.

