Aron Pet Food: especialista em confeitaria pet agora em Cachoeiro

Quem tem pet em casa sabe que eles são como membros da família. E se é da família é claro que eles merecem ser celebrados como nós, não é mesmo!? Foi pensando nisso que a empresária Géssyca Oliveira de Freitas trouxe para Cachoeiro de Itapemirim a Aron Pet Food, uma empresa pioneira no setor de confeitaria pet especializada em comidas de festa para cães e gatos.

O nome do empreendimento, claro (!) é uma homenagem ao cachorrinho da Géssyca, Aron, um fofíssimo yorkshire. “Foi por causa dele que abri a empresa”, comenta. Ela revela que entrou para o ramo de uma forma bem despretensiosa.

Os produtos são totalmente artesanais e 100% natural, produzidos com ingredientes que são permitidos para os pets

“No fim de 2022 fiz alguns petiscos para o meu cachorro, com uma receita que achei na internet, algo bem amador; ele gostou e fui fazendo pra ele. Depois de um tempo o meu esposo sugeriu que eu fizesse e oferecesse para pessoas no condomínio onde moramos. Num primeiro momento eu achei que não daria certo, mas para minha surpresa, a realidade foi outra”, conta.

Ela revela que várias pessoas pegaram as amostras que ela distribuiu por lá e começaram a procura-la, dizendo que o pet tinha gostado e que gostariam de comprar mais. “Nesse momento vi a oportunidade. Então, comecei a me dedicar a isso, procurei cursos na área e hoje faço confeitaria pet”, completa.

Géssyca e Aron estão prontos para festejar o seu pet!

Pioneirismo

A Aron Per Food é a primeira a oferecer este tipo de serviço em Cachoeiro de Itapemirim e agora Géssyca aposta no crescimento do setor para prosperar ainda mais. “Por ser um mercado novo, tem conquistado o coração de muitas mamães e papais de pet”, diz.

Outro ponto importante a se destacar é a qualidade dos produtos oferecido. Eles são totalmente artesanais e 100% natural, produzidos com ingredientes que são permitidos para os pets, e que são benéficos para eles. Eles não possuem aromatizantes, corantes e nem conservantes artificiais.

“Além disso, nosso diferencial está no carinho, no cuidado e na responsabilidade com que preparamos cada entrega”, adianta. Por lá, o cardápio é bem variado: há opção de biscoitos, nos sabores de frango, banana e cenoura. Doces e salgados, buffet pet, além, claro, do bolo de aniversário que é um sucesso.

Quem se interessar por contratar os serviços por meio do Whatsapp (28) 99922-0692 (clique aqui) ou pela página no instagram: @aronpetfood. Se o cliente quiser pode contratar ainda o serviço de buffet, que a equipe da empresa permanece no local até o fim do evento, para mostrar os produtos e sanar possíveis dúvidas dos tutores.

