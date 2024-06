Baile de Gala: Procura por smokings no Espaço Noivos está maior que a do último ano

O Baile de Gala de Cachoeiro já chega à sua 83ª edição e acontece no dia 29 deste mês, no Caçadores Carnavalescos Club. Assim como manda a tradição, o traje oficial exigido para os homens é o smoking, também conhecido como “traje de gala” ou “black tie”. O Espaço Noivos, que é referência neste tipo de roupa, já está com quase todo o estoque reservado.

Os homens elegantes que vão comparecer ao evento precisam se apressar, pois a procura por smokings neste ano está muito maior que a do ano passado, de acordo com Éder Oza, um dos proprietários do Espaço Noivos.

“Em breve, os modelos exclusivos vão acabar. Quem não agendou, que agende logo seu horário para reservar seu smoking. A gente tem uma quantidade limitada de modelos exclusivos. A tendência é que algumas numerações encerrem para o dia do evento.” afirma Éder.

Localizado em Cachoeiro de Itapemirim, o Espaço Noivos lançou recentemente a coleção Gentleman, uma coleção elaborada principalmente para homens que sabem distinguir o que é bom. Nesta coleção e também em coleções passadas, o Espaço Noivos trouxe opções de smokings que representam a exclusividade que a marca oferece.

Só no Espaço Noivos, além do smoking preto, você encontra também na cor azul, violeta e branca. Outra opção exclusiva é o sofisticado “summer”, que é uma combinação de parte de cima branca e parte debaixo preta, muito usada em países tropicais como o Brasil. Todas as peças são pensadas para trazer conforto e também requinte para quem está vestindo.

No caso do smoking, não existem regras. O traje é clássico e não tem necessidade de combinar com a (o) acompanhante. Contudo, para homens que desejarem ousar, há a opção de combinar a cor da gravata com a cor do vestido da esposa, por exemplo.

Serviço

Instagram: @espaconoivos

Contato: (28) 99910-1449 (clique aqui)

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30