Espaço Noivos abre reservas de smoking para o Baile de Gala de Cachoeiro

O glamour é a marca do Baile de Gala de Cachoeiro, que já chega à sua 82ª edição. Neste ano, o Baile acontece no dia 29 de Junho, no Caçadores Carnavalescos Club. Assim como manda a tradição, o traje oficial exigido para os homens é o smoking, também conhecido como “traje de gala” ou “black tie”. Para essa ocasião ilustre na cidade, o Espaço Noivos tem a opção ideal.

O Espaço Noivos, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, lançou recentemente a coleção Gentleman, que já pode ser conferida nas principais mídias e na loja. Uma coleção exclusiva e fina, elaborada principalmente para homens que sabem distinguir o que é bom.

Nesta coleção e também em coleções passadas, o Espaço Noivos trouxe opções de smoking que representam a exclusividade que a marca oferece. Só no Espaço Noivos, além do smoking preto, você encontra também na cor azul, violeta e branca.

Outra opção exclusiva é o sofisticado “summer”, que é uma combinação de parte de cima branca e parte debaixo preta, muito usada em países tropicais como o Brasil. Todas as peças são pensadas para trazer conforto e também requinte para quem está vestindo.

Agora, com a temporada de alugueis de smoking aberta especialmente para o Baile de Gala da Festa de Cachoeiro, os homens elegantes que vão comparecer ao evento já sabem onde encontrar o traje ideal.

Serviço

Instagram: @espaconoivos

Contato: (28) 99910-1449 (clique aqui)

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30 – Sábado 9h às 13h