Fuja da rotina e surpreenda seu amor no Dia dos Namorados em Cachoeiro

Que tal celebrar o amor em um refúgio romântico, com direito a jantar especial e mimos para o casal? O Easy Cachoeiro preparou um pacote irresistível para tornar o Dia dos Namorados inesquecível.

Uma experiência romântica completa

Imagine desfrutar de uma diária em um apartamento aconchegante, decorado especialmente para a ocasião, e acordar com um delicioso café da manhã servido no quarto. À noite, um jantar romântico com um cardápio especial aguarda vocês no restaurante do hotel. E para completar, um mimo surpresa para tornar a noite ainda mais especial.

Sabores que conquistam

O cardápio do jantar foi pensado para despertar os sentidos e aguçar o paladar. De entrada, a difícil escolha entre a irresistível coxinha de costela com maionese de banana ou a refrescante bruschetta mediterrânea. Para o prato principal, o exótico arroz de rabada com crispy de cebola ou o sofisticado ravioli de brie com damasco e manteiga de ervas. E para adoçar a noite, a deliciosa cheesecake de doce de leite.

Garanta seu momento especial

Este pacote exclusivo está disponível de 12 a 16 de junho, mas as vagas são limitadas! Não perca tempo e surpreenda seu amor com uma experiência única no Easy Cachoeiro.

Cupom especial AQUINOTICIAS.COM

O valor completo do pacote incluindo todas os itens citados sai por R$ R$ 598,50. Para os nossos leitores, usando o CUPOM ESPECIAL – AQUINOTICIAS – você ganha 10% de desconto. Clique aqui e garanta sua reserva.

Foto: Divulgação

Reservas e informações:

WhatsApp: (28) 98118-0055 (clique aqui) ou (28) 3027-6001

Viva o amor em grande estilo no Dia dos Namorados!