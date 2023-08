Oftamologista anuncia avanço revolucionário na correção de miopia em Cachoeiro

O especialista em oftalmologia, Dr. Paulo Ney Viana Filho, da CEMES em Cachoeiro de Itapemirim, participou do podcast no AQUINOTICIAS.COM, onde compartilhou insights impactantes sobre o crescente aumento da miopia devido ao uso excessivo de tablets e smartphones.

Durante a entrevista, o Dr. Paulo Ney anunciou uma notícia que promete revolucionar a forma como a miopia é tratada, trazendo esperança para um futuro em que a dependência de lentes de contato e óculos possa se tornar coisa do passado. O uso constante de dispositivos eletrônicos como tablets e smartphones se tornou parte da vida moderna, mas também trouxe consigo uma série de desafios à saúde ocular. Dr. Paulo Ney destacou que a exposição prolongada a telas digitais está ligada a um aumento significativo nos casos de miopia.

De acordo com suas estimativas, se as medidas não forem tomadas, um futuro em que a maioria da população seja míope é uma possibilidade realista. No entanto, Dr. Paulo Ney oferece uma perspectiva otimista. Ele revelou um avanço revolucionário no campo da oftalmologia que promete reverter a miopia de maneira eficaz e duradoura.

Trata-se de um novo aparelho que permitirá a realização da cirurgia de correção de miopia com uma efetividade sem precedentes. Segundo o especialista, esse dispositivo é capaz de alcançar uma taxa de sucesso de quase 100% na correção da miopia, eliminando a necessidade de lentes de contato e óculos. E o melhor, o procedimento será feito 100% em Cachoeiro de Itapemirim.

Os moradores agora terão acesso a uma solução inovadora que pode mudar radicalmente a maneira como eles enxergam o mundo ao seu redor.

