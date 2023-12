Sicoob Credirochas inaugura nova agência em Volta Redonda, no RJ

Na última sexta-feira (1°), o Sicoob Credirochas deu mais um passo significativo em seu processo de expansão, inaugurando sua mais nova agência em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Essa inauguração marca um avanço importante, fortalecendo ainda mais a presença do Sicoob Credirochas na região.

Atualmente, o Rio de Janeiro já conta com 17 agências do Sicoob Credirochas, e a nova unidade em Volta Redonda representa não apenas um incremento à infraestrutura já existente, mas também um compromisso contínuo com o desenvolvimento econômico da cidade e do estado. A agência, fruto de uma parceria sólida com a CDL de Volta Redonda, agora apresenta uma estrutura mais moderna e espaçosa, refletindo o compromisso em proporcionar serviços de qualidade aos cooperados.

O presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, expressou sua satisfação com mais essa conquista. Ele destacou a importância de Volta Redonda na marca histórica de 2 bilhões em ativos alcançados pela cooperativa. “A cidade desempenha um papel fundamental em nossa trajetória de sucesso, e esta nova agência é um reflexo do apoio e confiança dos nossos cooperados e parceiros locais. Agradecemos pela parceria contínua que nos permitiu alcançar essa expressiva marca”, enfatizou o presidente.

A nova agência em Volta Redonda não apenas representa um marco na expansão do Sicoob Credirochas no Rio de Janeiro, mas também é reconhecida como a maior já construída pela cooperativa no estado. Essa conquista reforça o compromisso em oferecer um atendimento ainda mais próximo e eficiente aos cooperados da região.

Além dessa inauguração, o Sicoob Credirochas tem planos ambiciosos para o futuro, com a previsão de abrir em breve quatro novas agências, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A próxima inauguração está agendada para esta quinta-feira, em Itaoca Pedra, Cachoeiro de Itapemirim-ES. Essa expansão estratégica reflete o contínuo crescimento da cooperativa e seu compromisso em levar os benefícios do cooperativismo a novas comunidades.