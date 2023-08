Tudo pronto para o 17º Jantar Beneficente Rochativa 2023

No dia 18 de agosto de 2023, o Athenas Hall, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, uma das principais cidades do Espírito Santo e polo nacional do mármore e granito, receberá o aguardado 17º Jantar Beneficente Rochativa. O evento será realizado como parte das atividades que antecedem a Stone Fair Cachoeiro.

Infraestrutura e preparativos estão em pleno andamento para garantir uma noite especial. O jantar é uma iniciativa promovida pela Rochativa, entidade social do setor de rochas ornamentais capixaba, contando com o apoio de grandes empresas do setor em todo o mundo, com o objetivo de arrecadar fundos para causas beneficentes. Até o momento quase todas as mesas já foram vendidas e as restantes estão disponíveis para escolha dos lugares mais privilegiados.

O presidente da Rochativa, Eutemar Venturim destaca ainda as iniciativas em andamento, enfatizando a possibilidade de apadrinhamento por parte de pessoas jurídicas ou físicas. “É possível apadrinhar uma criança com uma pequena contribuição destacou o presidente.

Transformando vidas: é assim que os projetos sociais Rochativa agem em toda a sociedade através de aulas nos contra turnos escolares, levando Ballet, Jiu-Jitsu, Capoeira (Capoarte) e Musicalização a crianças e adolescentes. Além disso, a Camerata Jovem Rochativa é mais uma oportunidade de profissionalização para os bolsistas, que podem alçar grandes vôos em todo o mundo. Na área da saúde os projetos Psicoativa e Trailler Odontológico (Odontoativa), que atendem jovens em situação de vulnerabilidade, de forma gratuita e proporcionando mais qualidade de vida para cada um deles.

“No início, as atividades surgiram da preocupação de empresários e entidades do setor de rochas ornamentais em realizar um trabalho social de forma organizada. Hoje, contamos com o apoio de empresas de outros setores que abraçaram a instituição. Além da participação das empresas, buscamos e contamos com o apoio de pessoas físicas também. Todos são bem-vindos a participar dessa ação social em prol do bem”, afirmou Eutemar Venturim.

Fundada em 22 de janeiro de 2007, a Rochativa – Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo – nasceu da preocupação dos empresários do setor e outras entidades de rochas ornamentais em desenvolver um trabalho social de forma organizada. A entidade realiza projetos culturais e esportivos em escolas públicas estaduais e municipais, e ao longo dos anos já beneficiou cerca de 15 mil crianças capixabas.

O EVENTO

Os participantes poderão desfrutar de uma noite repleta de encanto e solidariedade. O ambiente do Athenas Hall será cuidadosamente preparado para proporcionar uma experiência agradável, com o intuito de unir empresários, profissionais e entusiastas do setor em uma noite memorável.

Haverá várias surpresas para o evento, um buffet variado e a atração da noite: a dupla nacionalmente famosa: João Fellipe & Rafael. Mas sem dúvida a filantropia é o ponto alto da festa, pois é a maior fonte de arrecadação da Rochativa para manutenção e ampliação dos projetos sociais, que já beneficiaram mais de 15 mil crianças e jovens capixabas.

SAIBA MAIS

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim é conhecida nacionalmente por sua indústria de mármore e granito, sendo o local ideal para a realização desse evento significativo. O 17º Jantar Beneficente Rochativa representa uma oportunidade para fortalecer os laços entre os participantes e promover o desenvolvimento da região.

O terceiro setor desempenha um papel crucial no Brasil, exercendo um importante papel na promoção do bem-estar social e na mitigação das desigualdades. De acordo com estimativas de 2022 a 2023, a contribuição do terceiro setor para o PIB nacional foi de aproximadamente 2,5%, evidenciando sua relevância econômica e social. Nesse contexto, a Rochativa, uma organização social com atuação em todo o território capixaba, tem se destacado por seu trabalho incansável no amparo e auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Por meio de programas sociais inovadores e parcerias estratégicas, a Rochativa alcançou a marca de mais de 100 mil pessoas beneficiadas em 2023, proporcionando acesso a alimentos, educação, saúde e oportunidades de emprego. Seu comprometimento em criar um impacto positivo na vida daqueles mais necessitados tem sido fundamental para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

Em suma, com o 17º Jantar Beneficente Rochativa programado para acontecer no dia 18 de agosto de 2023, o Athenas Hall em Cachoeiro de Itapemirim se prepara para receber esse evento de destaque, que precede a Stone Fair Cachoeiro. Será uma noite de união, solidariedade e reconhecimento do setor de rochas ornamentais, além de contribuir para causas beneficentes.

SERVIÇO

Conheça mais sobre a entidade e seja um parceiro: www.rochativa.org.br

ROCHATIVA – Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do ES

Secretaria: 28 99942-8433 – [email protected]

Superintendência: 2899949-4679 – [email protected]