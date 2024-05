Filme capixaba “Não volte mais” terá exibições gratuitas

Neste sábado (11) o média-metragem capixaba “Não volte mais” estará em exibição em Cachoeiro de Itapemirim, e na terça (14) será a vez de Guaçuí. O filme contemplado pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, através de recursos do Funcultura, está em turnê por cidades capixabas e começa a entrar no circuito de festivais nacionais e internacionais.

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí traz alta expectativa para o comércio

O diretor e ator do filme, Danyel Sueth, ressalta a importância da exibição do filme nas cidades capixabas: “É importante que o público capixaba tenha acesso a produção cinematográfica que é feita no estado, às histórias falando da nossa gente, do nosso chão” comenta.

Em Cachoeiro, o filme será exibido na Casa Carmô, importante centro cultural da cidade, localizado na Rua Prefeito Seabra Muniz, 31, Independência, próximo a pracinha do Independência. Já em Guaçuí, a exibição é no espaço cultural do Gota, Pó e Poeira, na Rua Joaquim Martinho de Carvalho, 211 – Centro, ao lado do campo de futebol. Ambas as exibições acontecem às 19:30, com entrada franca.

A história

No roteiro, Beni (Danyel Sueth) vai visitar o irmão mais velho, Nicolas (Ivan Forneron), na antiga casa da família onde foram criados. A trama se passa numa cidade pequena, no interior do país, onde a vida das pessoas é comum umas às outras e muitos tabus e julgamentos podem permanecer vivos para sempre.

Beni traz consigo uma marca do passado da qual ele não consegue se desvencilhar. Nicolas, por sua vez, tenta protegê-lo em nome da união familiar. Ao longo do enredo os sentimentos conflitantes dos irmãos serão postos à prova até chegar a um ponto surpreendente. O filme é uma realização da Núcleo Produções Artísticas e Global Filmes.

Serviço

Cachoeiro de Itapemirim

Dia: 11/05 (sábado)

Local: Casa Carmô (Rua Prefeito Seabra Muniz, 31, independência)

Horário: 19:30

Entrada Franca

Guaçuí

Dia: 14/05 (terça-feira)

Local: Espaço Gota, Pó e Poeira (Rua Joaquim Martinho de Carvalho, 211 – Centro)

Horário: 19:30

Entrada Franca