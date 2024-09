Sete Maravilhas de Cachoeiro: confira e escolha uma das 15 finalistas

Que tal ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo? Uma votação popular vai eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

A segunda etapa da votação já começou e segue até o dia 15 de outubro. Dessa forma, quem quiser participar, pode escolher um entre os 15 pontos turísticos selecionados na primeira etapa.

Para votar basta acessar o link: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/sete-maravilhas/votar/.

Na primeira fase da votação, 1.582 pessoas participaram, tendo a oportunidade de indicar até três pontos turísticos que mais representam o município.

A Secretaria Municipal de Turismo destacou que alguns participantes escolheram atrativos que não pertencem ao município de Cachoeiro, como o Frade e a Freira, o que levou o Conselho Municipal de Turismo a revisar as indicações.

A expectativa é anunciar oficialmente as Sete Maravilhas de Cachoeiro em novembro. A cerimônia de anúncio dos vencedores será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci).

As maravilhas eleitas também serão promovidas em materiais turísticos durante a campanha de Natal, ajudando a impulsionar o turismo local.

A iniciativa, promovida pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e pela Acisci, tem como objetivo valorizar os principais atrativos de Cachoeiro, fortalecendo a conexão da população com a cidade e estimulando o desenvolvimento turístico e econômico.

Conheça os 15 finalistas do concurso Sete Maravilhas de Cachoeiro:

Pedra da Penha

Igreja Nosso Senhor dos Passos

Catedral de São Pedro

Carmelo São José

Itabira

Pedra da Ema

Igreja Nossa Senhora da Consolação

Cachoeira Alta

Meninas Bordadeiras de Burarama

Floresta Nacional de Pacotuba

Rampa do Mirante

Casa de Cultura Roberto Carlos

Pedra do Caramba

Casa dos Braga

Cachoeira de Bom Jardim