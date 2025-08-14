Cuidar além da cura: cuidados paliativos realizados no HECI

De acordo com a literatura médica, os cuidados paliativos vão além do tratamento da doença e priorizam a qualidade de vida de pacientes e familiares. No Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), a Dra. Luciana Cabral explica que essa abordagem atende, principalmente, adultos e crianças com doenças graves e ameaçadoras à vida. A prática envolve, dessa forma, prevenção e alívio do sofrimento, abordando aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Com respeito à individualidade, os cuidados se ajustam, assim, aos valores e desejos de cada paciente, fortalecendo a dignidade e o bem-estar durante todo o percurso da doença.

Mesmo antes do estágio terminal, os cuidados paliativos podem iniciar. Eles são indicados, desse modo, quando a doença não responde a tratamentos curativos ou provoca sofrimento significativo. Equipes multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais, garantem atendimento integral e coordenado, promovendo conforto e segurança.

O que são cuidados paliativos?

Abordagem integral: considera todos os aspectos da vida do paciente e da família.

considera todos os aspectos da vida do paciente e da família. Alívio do sofrimento: trata dor física, ansiedade, angústia emocional e perturbações espirituais.

trata dor física, ansiedade, angústia emocional e perturbações espirituais. Qualidade de vida: permite que o paciente viva de forma ativa e confortável.

permite que o paciente viva de forma ativa e confortável. Respeito à individualidade: personaliza o cuidado segundo necessidades e desejos.

personaliza o cuidado segundo necessidades e desejos. Equipe multidisciplinar: assegura suporte completo e contínuo.

Benefícios principais

Redução da dor, ansiedade e depressão.

Melhora do sono, apetite e bem-estar geral.

Fortalecimento dos vínculos familiares e promoção da autonomia.

Apoio aos familiares durante a doença e no processo de luto.

No HECI, os cuidados paliativos garantem que pacientes e famílias vivam com conforto, dignidade e suporte integral, mesmo diante de doenças graves e complexas.