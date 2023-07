Aeroporto do ES movimenta um milhão e meio de passageiros no 1° semestre do ano

Quase 1,5 milhão de passageiros utilizaram o Aeroporto de Vitória no primeiro semestre de 2023. O movimento aponta uma recuperação de 98% no número de voos em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. Em números absolutos, 13.486 voos passaram pelo aeroporto de janeiro a junho de 2023.

Com nove rotas e uma média de 75 voos por dia, o aeroporto de Vitória acompanha a recuperação do setor no Brasil pós-pandemia. Somente no mês de julho, foram colocados 43 voos extras para atender à demanda, que aumentou com as férias escolares.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, comentou o aumento da movimentação no aeroporto. “O desafio posto é garantir que esses passageiros voltem mais vezes e que novos venham, aumentar a quantidade e rotas de voos e conquistar novos mercados. Turista que vem aqui passear, consegue em pouco tempo, em pequenas distâncias, aproveitar praias, clima de montanhas, boa gastronomia e produtos típicos, muitos com identificação geográfica, que é um diferencial. Para trabalho, turismo de negócios o nosso Estado é um polo empreendedor conectado com todas as regiões do Brasil e com muita relação internacional. O comércio exterior é uma vocação do Espírito Santo”, destaca

“Recentemente o site Booking.com divulgou que Vitória e Vila Velha estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no aumento de buscas para viagens durantes os meses de julho e agosto.

Também divulgamos na última semana, por meio do Boletim da Economia do Turismo, no qual mostramos um crescimento do setor no primeiro trimestre. Isso reflete no aumento da ocupação de meios de hospedagem, aumento no número de voos, ou seja, mais pessoas vindo conhecer e descobrir as belezas do Espírito Santo”, comemorou o secretário do Turismo, Weverson Meireles.

Outro destaque no primeiro semestre foram as operações offshore. Com 3 operadoras áreas oferecendo esse serviço, o aeroporto de Vitória registrou crescimento de 12% no número deste tipo de voo em relação ao mesmo período do ano passado.