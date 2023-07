Anchieta fatura prêmio Prefeito Inovador 2023

Ações e projetos inovadores estão mudando para melhor a vida das pessoas em Anchieta. E por conta disso, na última quinta-feira (27), o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, recebeu mais um reconhecimento, o prêmio de Prefeito Inovador 2023. A premiação aconteceu durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, ocorrido em Vitória.

O reconhecimento se deve e implantação de diversos projetos e ações inovadoras que estão possibilitando a ampliação do ambiente de negócio local e regional, melhorias na qualidade de vida dos moradores e na divulgação dos atrativos turísticos.

Dentre as inovações implantadas pela Prefeitura de Anchieta está o projeto Meu Uniforme e Meu Material Escolar, a Regularização Fundiária; implantação do Observatório de Compras Públicas, Governo Digital, entre outros.

O evento foi promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Vitória. O Fórum teve como foco a discussão sobre como as prefeituras da região têm utilizado a tecnologia para oferecer melhores serviços aos cidadãos. Esse tipo de reconhecimento é destinado àqueles que utilizam a tecnologia de forma estratégica em benefício de seus municípios, valorizando a inovação e buscando constantemente o desenvolvimento futuro.

O prefeito comemorou o recebimento do prêmio, que considera o reconhecimento do trabalho de sua equipe para melhorar a qualidade de vida dos anchietenses. “É mais um reconhecimento das ações que estamos implantando no município, com foco no desenvolvimento econômico e nas pessoas”, disse.

O Fórum de Cidades Inteligentes é uma iniciativa colaborativa que reúne especialistas multissetoriais para propor e desenvolver projetos voltados para o progresso das cidades. Seu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências bem-sucedidas que impulsionem o crescimento econômico, atendam às demandas sociais e protejam o meio ambiente.

Principais iniciativas que motivaram Anchieta receber o prêmio Prefeito Inovador 2023:

– Meu Uniforme e Meu Material Escolar: destinação de recursos na ordem de R$ 2 milhões para compra de uniformes e material escolar para 6.128 alunos da rede municipal.

– Regularização Fundiária: cerca de 220 famílias dos bairros Nova Jerusalém e Nova Anchieta receberam a escritura definitiva do imóvel por meio da iniciativa do município.

– Governo Digital: gerou economia de papel, celeridade dos processos, transparência e acessibilidade.

– Totens Mapa Turístico – leitor QRCod: espalhados pelos pontos turísticos do município, mostra a localização e um QR Cod direciona ao site do Turismo com diversos serviços e informações.

– Adesão ao Fundo de Aval do Bandes: garante diretamente o risco em operações de crédito para empreendedores em geral.

– Autonomia Financeira das Escolas: objetiva dar autonomia as escolas municipais, permitindo que o recurso facilite o desenvolvimento das unidades. Com a iniciativa, as unidades já estão realizando diversos investimentos para melhoria do espaço físico e compra de equipamentos, num processo menos burocrático e fomentando o comércio local.

– Observatório de Compras Públicas: tem como objetivo coletar e transformar os dados e informações das compras públicas, em conhecimento, tornando-os mais acessíveis, para subsidiar a gestão na tomada de decisões e ampliar a participação dos pequenos negócios locais, nas compras governamentais, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. Com isso, o número de pequenos negócios locais aumentou significativamente na participação das licitações do município.

