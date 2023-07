Cachoeiro: concurso público abrirá vagas para Guarda Municipal

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizará concurso público para o preenchimento de vagas em diversas áreas da administração municipal, entre elas, a de Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Administração (Semad), serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para a função, mais cadastro de reserva. Para participar é necessário ter ensino médio completo.

Uma reunião com a comissão organizadora será realizada, nesta quinta-feira (27), para acertar os trâmites finais para a divulgação do edital do processo seletivo, que será realizado em parceria com a CEBRASPE.

A expectativa é de que o edital para o concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim seja publicado no próximo mês de agosto.