Câncer infantil no Espírito Santo é alvo de debate na Assembleia

Na próxima terça-feira (1°) ocorre o fim do recesso parlamentar e os trabalhos na Assembleia Legislativa (Ales) serão retomados, seguindo até 22 de dezembro. Quatro reuniões de comissões estão agendadas para a semana que vem e mais duas sessões ordinárias.

Destaque para a reunião ordinária da Comissão de Saúde, que ocorre na terça, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa. Os parlamentares vão receber o presidente do Conselho de Administração da Associação Capixaba de Combate ao Câncer Infantil (Acacci), Robson de Almeida Melo e Silva. Ele vai discorrer sobre o tema “Ações de Prevenção e Combate ao Câncer Infantil”.

Ainda na terça acontecerão as reuniões das comissões de Agricultura, às 10 horas; e de Justiça, às 13h30. Mais tarde, às 15 horas, será realizada a primeira sessão ordinária após o recesso. Os três encontros serão no Plenário Dirceu Cardoso.

Na quarta-feira (2) pela manhã não ocorrerão atividades legislativas porque o horário de expediente da Ales foi alterado para das 12 às 19 horas nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de futebol. A equipe enfrenta a Jamaica, às 7 horas. À tarde está agendada reunião da Comissão de Meio Ambiente, às 14 horas, no Plenário Judith Leão.

