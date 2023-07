Casagrande inaugura viaduto e obras do Complexo Viário de Carapina

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, no último sábado (22), uma obra prioritária na área da mobilidade urbana, com melhorias numa das principais vias de ligação entre Vitória e Serra, o novo viaduto de Carapina e todo o Complexo Viário de Carapina. O local recebeu obras para a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras, instalação de calçadas e ciclovias, iluminação e praças.



“A Região Metropolitana passou a receber grandes obras de mobilidade desde que entramos no Governo. São investimentos que há muitos anos não aconteciam. Nós entregamos a Leitão da Silva, o Portal do Príncipe e agora o Complexo Viário de Carapina. Levando em consideração não só os veículos, mas também as pessoas. Aqui tem ciclovia, passeio, pista de Skate e BMX, campo de futebol, praça para pet, playground e academia”, afirmou o governador.



Casagrande destacou que as intervenções vão melhorar em mais de 50% o fluxo da região. “Antes, a Rodovia das Paneleiras tinha duas faixas em cada pista, agora são três, além de passeio com ciclovias conectadas com o viaduto de Carapina. Então, vai melhorar o fluxo de veículos, pois sabemos que a nossa frota cresce anualmente. Às vezes você aumenta a capacidade de uma via, mas as pessoas não sentem muito porque também a cada dia a gente tem mais veículos”, pontuou.



O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, lembra que há anos o trânsito na região se tornou um desafio, com congestionamentos diários, e que o Complexo Viário de Carapina é um investimento na mobilidade urbana e na qualidade de vida.



“Trabalhamos para tornar a mobilidade mais humana. Nossas obras se propõem a ir além do trânsito, contribuindo também para conectar pessoas e promover o lazer e o esporte. Essa infraestrutura vai além das melhorias no tráfego, criando espaços agradáveis e seguros para os cidadãos. A Rodovia das Paneleiras agora tem fluxo livre, sem retornos, e está ampla, com três faixas por sentido no trecho em Vitória e quatro no trecho da Serra. Está iluminada, com sinalização apropriada, conta com ciclovia, com calçada”, ressaltou Damasceno.



O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, reforçou a importância da entrega. “ Os investimentos em mobilidade têm a capacidade de melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas. Essa intervenção é estruturante e elimina um gargalo que se formou com a ampliação gradativa do fluxo de veículos para acessar regiões importantes da Região Metropolitana. Menos tempo de viagem e menos irritação no trânsito! Assim ganham as pessoas e o desenvolvimento, pois estimula o comércio, a indústria e o setor de serviços”, disse.



Durante o sábado, em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, próximo ao viaduto, um mutirão de serviços foi ofertado à comunidade. A 12ª dição do “Serra + Cidadã” ofereceu atendimento médico, atendimento socioassistencial, emissão de carteira de identidade, entre outros serviços gratuitos à população.



Complexo Viário de Carapina – melhorias entregues:



– Alargamento de vias;

– Novo retorno para a Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles;

– Novas calçadas e Ciclovias;

– Nova iluminação pública com lâmpadas de led, que são mais eficientes;

– Pavimentação e drenagem;

– Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito;

– Campo Soçaite;

– Pista de skate;

– Praça com playground infantil;

– Espaço “Pra Cão”,

– Academia ao ar livre;

– Novos abrigos de ônibus.