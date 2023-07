Cine Latinta promove exibição do curta-metragem “Pixador”

Na próxima segunda-feira (31), às 19h, o cineclube Cine Latinta vai exibir o curta-metragem “Pixador” (2000), de Guiomar Ramos, e promover um bate-papo com o artista Gejo, de São Paulo. Na ocasião, também será apresentado o vídeo “Desigualdade racial no Brasil: 2 minutos para entender!”, dirigido por Thaís Zimmer Martins. Sediado na Caxanga da Nalzira, no bairro Serra Dourada 2, na Serra, o projeto tem como objetivo exibir e debater sobre a produção audiovisual brasileira.

Com duração de 24 minutos, a produção é uma aventura de criação na qual diversos olhares se encontram e se misturam para compor um vídeo caleidoscópio que trata do fenômeno da pichação. Ao dar voz aos pichadores e mostrá-los em ação, o filme busca apresentar uma dimensão estética e ética para a expressão de uma juventude considerada suja, bárbara e indesejável pela mídia, descortinando o olhar que esses jovens lançam sobre a população.

O documentário visa, sobretudo, abrir um espaço para o diálogo e o entendimento das relações que o pichador, na condição de sujeito-autor, estabelece com o ambiente urbano. A relevância do curta-metragem, portanto, está em se oferecer como espelho de um tempo em que a sociedade civil possa reconhecer, por meio dessa expressão juvenil, os sintomas de suas contradições.

“Pixador” foi o primeiro documentário sobre pichação a ser exibido no cinema, há 23 anos, na cidade de São Paulo. A produção contou com o artista Gejo como assistente de direção. Conhecido por sua trajetória ligada à pichação em São Paulo, entre as décadas de 1980 e 1990, o artista participa do encontro para falar sobre o processo de realização do documentário, bem como sua participação no projeto.

Sobre o projeto

Criado em 2012, com raiz afro-latino-americana, o Cine Latinta é um movimento de aproximação entre artistas de diversas partes do mundo, em especial residentes na América Latina, partindo da visão do espaço público da periferia como lugar de interação, criação e intercâmbio. A partir das ações do cineclube, compartilham-se espaços domésticos e públicos para trocas de experiências e conhecimentos, além de realizações de intervenções urbanas.

Cine Latinta

Quando: 31/07 (segunda-feira)

Horário: às 19h

Local: Caxanga da Nalzira, Rua Curuá, 4, Serra Dourada 2, Serra (em frente ao Bar do Carlinhos)