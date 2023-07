Concurso público ofertará mais de 100 vagas para a saúde em Cachoeiro

Das 453 vagas do concurso público que será realizado pela Prefeitura de Cachoeiro, mais de 100 são destinadas para a área de saúde, com destaque para Enfermagem, que contará com 30 vagas para enfermeiros (as) e 50 para técnicos (as) de enfermagem.

Informações da Secretaria Municipal de Administração (Semad) ainda apontam que serão oferecidas 20 vagas para farmacêuticos.

Vagas para outras áreas

O certame, que será realizado em parceria com a CEBRASPE, contará com oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em vários setores da administração municipal.

A previsão é de que o edital do concurso seja publicado no mês de agosto.