Deputados retomam sessões ordinárias no ES nesta terça (1)

Os deputados estaduais do Espírito Santo retomam os trabalhos na Assembleia Legislativa (Ales), nesta terça-feira (1). Além de duas sessões ordinárias, a agenda de atividades na Casa ainda prevê quatro reuniões de comissões.

Já na quarta-feira (2), pela manhã não ocorrerão atividades legislativas porque o horário de expediente d foi alterado para, 12 às 19 horas, nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de futebol. A equipe enfrenta a Jamaica, às 7 horas. À tarde está agendada reunião da Comissão de Meio Ambiente, às 14 horas, no Plenário Judith Leão.

