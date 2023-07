Detran|ES promove ação educativa no Dia do Motorista

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou uma ação integrada com foco educativo na manhã desta terça-feira (25), na ES-010, na Serra, em comemoração ao Dia do Motorista. A abordagem teve a participação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran), do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, do Sest Senat e da empresa Contauto.

Durante a ação, 470 motoristas que passavam pela rodovia foram parados para uma breve conversa com orientações educativas e também sobre a manutenção do veículo. O objetivo foi alertá-los sobre a importância de obedecer à legislação de trânsito, adotar comportamentos seguros e para os cuidados essenciais com a mecânica do veículo.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou a importância da ação individual de cada motorista para a harmonia no trânsito. “Hoje, no Dia do Motorista, realizamos essa ação integrada na Serra com foco em sensibilizar os motoristas para a importância de todos terem atitudes seguras para conseguirmos um trânsito com menos acidentes e mortes. Temos mais de 1,6 milhão de condutores habilitados no Detran|ES hoje. Nossos parabéns se estendem a todos os motoristas e também nosso pedido para que cada um faça a sua parte para termos um trânsito humano no Estado”, disse.

A coordenadora de Campanhas Educativas do Detran|ES, Daniela Caniçali, explicou sobre a abordagem educativa. “Esta ação integrada une órgãos de trânsito e empresas parceiras em comemoração ao Dia do Motorista. É uma abordagem com foco educativo que quer, além de saudar esses motoristas abordados pelas equipes, chamar atenção deles para a necessidade de obedecer às leis de trânsito, manter o veículo em dia e sempre priorizar a vida”, alertou.

“Campanhas educativas são sempre importantes, porque a educação é a base de tudo. Nesse Dia do Motorista, a intenção é parabenizá-los e também passar essa consciência de trânsito para a segurança deles e de todos nas vias em uma ação integrada que mostra a preocupação do Estado com as pessoas e com o trânsito”, disse a sargento Raniely, chefe da equipe de fiscalização do Batalhão de trânsito da Polícia Militar.

Para o agente de trânsito Luciano Martins, do Núcleo de Educação para o Trânsito da Prefeitura da Serra, a ação com foco educativo tem um resultado positivo e é muito bem recebida pelo condutor por ser uma abordagem mais leve, sem o intuito punitivo. “A educação de trânsito tem sido um dos pilares para reduzir o alto índice de acidentes que tem ocorrido, não só no município de Serra, mas em todo o Estado. Nós buscamos fazer uma ação mais eficaz com a integração dos órgãos para educar e alertar o condutor para noções de segurança que eles já aprenderam na sua formação. O objetivo é que o condutor adote um comportamento seguro e adequado com a via, e, com isso, conseguir reduzir o índice de acidentes”, pontuou.

O coordenador de manutenção Obed Gomes Rosalina foi abordado pela equipe e elogiou a ação educativa. “Sou motorista há 40 anos, cuido sempre da segurança e nunca tive acidente com meu veículo. Acho ações assim muito boas, porque muitas vezes as pessoas não se importam com coisas simples, como uma lâmpada queimada, e nós sabemos que estar com o carro com a manutenção em dia, com os pneus todos em bom estado, evita muito acidentes. Então, a ação de educação voltada para a segurança nunca é demais”, relatou.

A bombeira militar Carolina Antunes de Oliveira também contou que está sempre atenta aos sinais do veículo e toma todos os cuidados no trânsito. “Como motorista, eu sou muito atenta ao perigo. Então, se o carro faz algum barulho, eu já observo; se estou com sono, eu não dirijo; nunca misturo bebida e direção. A gente sabe que um minuto de distração pode ser fatal. Ações educativas são importantes, porque o trânsito mata muito, então, é necessário alertar sempre sobre a segurança. Vemos que alguns acidentes são causados exatamente porque o veículo não está em boas condições para circular ou por imprudência do próprio condutor. O carro é um elemento que nós temos que ter muito cuidado ao dirigir e cuidar da manutenção, como está sendo dito aqui”.

A empresa Contauto participou da ação para alertar sobre a importância da manutenção preventiva e distribuiu alguns brindes e cortesias. “Estamos aqui com a campanha integrada do dia do motorista conscientizando os condutores referente à segurança no trânsito, principalmente, na parte mecânica, quanto à manutenção preventiva, que é essencial para evitar acidentes causados por problemas mecânicos. O objetivo é conscientizar sobre a manutenção do carro, que muitas vezes as pessoas acabam deixando para depois”, frisou o gerente de serviços Michel Rodrigues do Nascimento.